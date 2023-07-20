Как накормить ребенка овощами: пять хитрых способов

Накормить ребенка – задача не из легких, а накормить овощами – из тех, что со звездочкой. Ребенок всегда готов съесть конфету и торт, но салат или тушеные овощи почему-то таких восторгов. Конечно, можно подождать, когда «перерастет», а можно действовать прямо сейчас.

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«Рамблер» предлагает пять способов разной степени сложности, которые помогут включить овощи в постоянный рацион ребенка.

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1. Личный пример

Самый простой и одновременно самый сложный способ, который потребует не столько настойчивости, сколько высокой самодисциплины. Ешьте вместе с ребенком и показывайте, как вам нравится все, что вы едите, в том числе и блюда из овощей.

2. Интересная подача

Ребенок познает мир через игру и учится, играя. Заинтересовать овощами можно, если использовать интересную подачу, например, выкладывать на тарелке фигурки животных и человечков из овощей. Грызть огурец не так интересно, как откусить птичке хвостик. Кстати, обратите внимание на тарелку, из которой ест ребенок. Иногда достаточно того, чтобы на тарелке была симпатичная картинка. Ребенок будет стремиться ее рассмотреть получше и есть все, что лежит на тарелке.

3. Маскировка

Лук, морковь часто входят в списки самых нелюбимых овощей у детей. Попробуйте добавить к ним помидор и приготовить классный соус. Потушите овощи вместе и пюрируйте с помощью блендера. Получившимся соусом можно поливать, например, макароны и котлеты.

4. Дух противоречия

Если вы достаточно артистичны, а ребенок любит идти наперекор авторитетам, то попробуйте в следующий раз не давать ребенку овощи, объясняя это тем, что такая еда только для взрослых.

5. Участие

Привлекайте ребенка к процессу приготовления. Поручайте ему то, что он точно сможет сделать, и благодарите за помощь. Достать продукты из холодильника, найти ложку или лопатку, удалить с капусты верхние листочки, помыть огурец, украсить салат и так далее. Ребенку будет гораздо интереснее попробовать то, что он готовил вместе с вами.