Почему дети лгут и что с этим делать родителям

Дети обманывают своих родителей по совершенно разным причинам. Одни связаны со страхом, а другие — с эмоциональными расстройствами. Однако, вне зависимости от обстоятельств и причин, подобное поведение заставляет родителей сильно беспокоиться за их чад.

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"Рамблер" рассказывает, почему дети выбирают скрыть правду и как с этим бороться.

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Почему дети лгут

Дети часто лгут, когда испытывают страх перед гневом взрослых. Например, они боятся, что их накажут из-за плохой оценки, а потому предпочитают скрыть очередную "тройку" в дневнике.

Порой ребенок может обманывать, когда хочет получить желаемое, но добиться правдой этого не может. К примеру, за выполненное домашнее задание ребенка всегда поощряют сладостью. Вот только выполнять дела — совсем не хочется, а вкусное мороженое — наоборот. Поэтому ребенок врет насчет готовности домашнего задания и получает свою награду.

Дети могут врать, чтобы повысить самооценку и заслужить одобрение. Ребенок с низкой самооценкой говорит неправду, поскольку хочет хорошо выглядеть в глазах других.

Иногда ребенок обманывает, потому что хочет отвлечь внимание окружающих от себя. Дети, страдающие тревогой или депрессией, могут лгать о симптомах или преуменьшать проблемы. Они попросту не хотят, чтобы о них беспокоились.

Дети с СДВГ обманывают окружающих из-за собственной импульсивности. Дело в том, что очень часто они сначала говорят, а уже потом думают. Порой они и вовсе забывают о том, что не сделали какие-то вещи.

В определенных ситуациях родители и сами учат своих детей лгать. К примеру, чтобы те не задели чувства окружающих. Ложь во благо можно считать социальным навыком, которому с раннего возраста учат практически всех детей.

Что с этим делать

Не стоит реагировать на ложь сгоряча. Ругаться с ребенком из-за каждой скрытой "тройки" или не сделанного домашнего задания — бессмысленно. Ссоры лишь негативно повлияют на ваши отношения и поселят в вашем ребенке еще большее недоверие.