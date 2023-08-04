Как сделать так, чтобы ребенок сам убирался в комнате: инструкция

С проблемой беспорядка в детской комнате сталкиваются все родители. Однако, к несчастью многих, чаще всего просьбу прибраться дети игнорируют.

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И если одним семьям удается справиться с этим временным бунтом чада, то для других вопрос уборки превращается в повод для постоянных конфликтов.

Подробнее о том, как сделать так, чтобы ребенок сам убирался в своей комнате, читайте в инструкции "Рамблера".

1. Следите за формулировками и не говорите: "Лучше я сама". Даже если ребенок убирается не так тщательно, как это делаете вы, позвольте ему это и похвалите за усердие. Отсутствие похвалы и пренебрежение его трудом лишь вызовет отторжение и досаду.

2. Проведите уборку в игровой форме. Заставить убираться непоседливого малыша куда проще, если превратить уборку в игру, а не в скучную рутину. Включите любимую музыку ребенка и устройте соревнование: например, кто быстрее аккуратно сложит всю одежду в шкаф.

3. Позаботьтесь о системе хранения удобной для ребенка. Оформляя детскую, учитывайте рост и физические возможности ребенка. Он будет куда охотнее убираться, если все зоны хранения будут находиться в буквальном смысле под рукой. Избегайте слишком высоких комодов и старайтесь не размещать вещи на верхних полках шкафов.

4. Будьте спокойны и сдержанны. Если ребенок в очередной раз раскидал игрушки, хотя вы не единожды просили этого не делать, так и хочется повысить голос и приказным тоном заставить чадо убраться. Однако так вы точно ничего не добьетесь. Напротив, спровоцируете негативную реакцию и протест.