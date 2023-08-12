Как помочь ребенку не отвлекаться от учебы

Как правило, дети выполняют домашнее задание не особо охотно. Они часто отвлекаются на игры в телефоне, переписки с друзьями, долгие "гляделки" в окно. Абсолютно любое дело начинает казаться намного более увлекательным, чем задачки по математике.

© Unsplash

Вот только чересчур долгое выполнение домашнего задания лишит ребенка возможности отдохнуть перед новым учебным днем. Усталость не даст сосредоточиться на уроках и тем самым ухудшит успеваемость.

Видео дня

Подробнее о способах, которые помогут ребенку не отвлекаться от учебы, — в материале "Рамблера".

Делать перерывы

Бесконечная учеба может сильно вымотать ребенка. Если слишком долго сидеть над выполнением сложного задания, рано или поздно появится сильная усталость, а концентрация попросту начнет теряться. Ребенку необходимо устраивать перерывы, чтобы он смог отвлечься на что-нибудь постороннее. Перерывы улучшают самочувствие и дадут мозгу необходимое время на то, чтобы обработать полученную во время учебы информацию. Отдых может занимать от 10 до 15 минут.

Убрать все ненужное

Прежде чем сесть за домашнее задание, ребенку стоит навести порядок на своем рабочем месте. Это нужно для того, чтобы он не отвлекался на посторонние вещи. Кроме того, важно не превращать в место для занятий диван или кровать. Обязательно разграничивайте рабочее пространство и зону отдыха. Это поможет лучше сосредоточиться.

Распределить время

Перед тем как начать выполнять домашнее задание, можно составить список всех учебных дел. Он поможет понять, какой именно объем работы ребенку необходимо сделать за вечер. А чтобы стало еще удобнее, попробуйте вместе с ребенком выделить на каждое из дел определенное количество времени. К примеру, на решение пяти задачек по математике нужен час. В таком случае ребенок должен постараться потратить на задачи именно оговоренные 60 минут, не отвлекаясь на другие вещи.

Поспать днем

Возможно, ребенок отвлекается от домашнего задания, потому что он сильно устал в школе или на дополнительных занятиях. Дайте ему время на то, чтобы немного поспать и восстановить силы. Тогда он сможет начать делать домашнее задание уже на свежую голову.

Начать с самого сложного задания