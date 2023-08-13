5 детских капризов, которые на самом деле абсолютно нормальны

Многие капризы детей окружающие воспринимают как проявление дурного характера и плохого воспитания. Однако большинство из этих детских привычек — просто неотъемлемая часть взросления.

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"Рамблер" рассказывает, какие детские капризы не стоит тут же клеймить плохим воспитанием.

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Постоянная беготня

Многие дети очень любят вечно гоняться друг за другом, прыгать с дивана, носиться по дому. Дело в том, что во время развития многим из них физически необходимо больше двигаться и тратить свой огромный запас энергии. Попробуйте не ругать ребенка, а вместо этого отправить его поиграть на детскую площадку.

Желание все время играть

Некоторые дети очень любят прямо во время сборов на важное мероприятие неожиданно предложить поиграть в догонялки или прятки. А иногда — вывернуться из рук родителей и заставить их гоняться за собой по всей квартире. Безусловно, уставшие родители начинают воспринимать это вечное желание играть как непослушание. Однако игра для ребенка — это стандартное поведение, поскольку в раннем возрасте они обожают все необычное и неожиданное. Если вы выделите больше времени на игры, то в итоге ребенок станет меньше баловаться и искать повод для шалостей.

Пререкания

Часто дети много спорят с родители насчет того, как им одеваться и вести себя. Такое поведение ребенка воспринимают как бунт и пререкания со старшими. Однако, согласно модели психолога Эрика Эриксона, уже в возрасте от года до трех дети пытаются самостоятельно совершать какие-то действия, а дошкольники осваивают инициативу, строят и выполняют планы. Принятие собственных решений, даже если они не нравятся родителям, учит детей самостоятельности. В будущем это поможет легче сепарироваться.

Подражание плохому настроению родителей

Люди очень легко перенимают и копируют эмоции друг друга. То же самое касается и детей, которые невероятно восприимчивы к чужому поведению, в особенности — родительскому. Если ребенок видит, что вы злы, расстроены и хотите сорваться, то, вероятно, он начнет против воли вам подражать. Такая же ситуация происходит и в случае хорошего настроения.

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