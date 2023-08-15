Как бюджетно собрать ребенка в школу: 3 лайфхака

День Знаний уже не за горами, поэтому родители вовсю начинают подготовку к учебному году. Одной из самых главных проблем, традиционно, остается бюджет на траты к школе. Большинству детей нужно покупать новую форму, рюкзаки, туфли и канцелярский комплект.

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О том, как сократить расходы на траты к школе, — в материале “Рамблера”.

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Покупайте тетради на весь класс

Скооперируйтесь с родителями одноклассников и предложите закупить тетради для учеников оптом. Как правило, самые ходовые зеленые, можно дешево купить в больших количествах. Если приобрести тетради на несколько человек на целый год, то вы сможете сэкономить до 30%.

Самое сложное — организовать все. Если вы будете инициатором идеи, то готовьтесь собирать деньги на тетради и ехать за ними, а потом сортировать на каждого ученика.

Учитывайте активность ребенка

При покупке одежды делайте упор на комфортных и удобных вещах. Банты, которые все покупают на первое сентября, надевают один раз. Белые рубашки тоже относятся к этой категории. Поэтому лучше купить что-то более функциональное, что ребенок будет носить каждый день.

Присмотрите комплект джемперов, футболок, лонгсливов. Будет хорошо, если в наборе будет несколько цветов — ребенок сможет выбирать себе что-то каждый день.

Также не стоит покупать дорогую обувь, которую ребенок наденет всего три-четыре раза в год на торжественные линейки. Отдайте предпочтение удобным кроссовкам, кедам и слипонам.

Не тратьтесь на канцелярию

Стоит помнить, что большинство канцелярских принадлежностей представляют собой расходный материал. Они рвутся, ломаются, теряются и быстро приходят в негодность. Поэтому не стоит поддаваться на уговоры ребенка, покупайте только самые недорогие канцелярские принадлежности. Однако не стоит совсем скатываться в экономию: можно приобрести две-три красивые ручки. Перед этим скажите ребенку, чтобы он внимательно за ними следил. Так вы будете воспитывать чувство ответственности.