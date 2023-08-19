Как обустроить рабочее место школьника
Чтобы ребенку было удобно делать домашнее задание, ему нужна комфортная рабочая зона. От того, насколько удачно обустроено подобное место, будет зависеть здоровье школьника и его желание заниматься.
Подробнее о том, как обустроить рабочее пространство ребенка, — в материале "Рамблера".
Выберете правильное место
Если есть такая возможность, то попробуйте расположить стол возле окна, чтобы у рабочего места был естественный источник освещения. Кроме того, расположение стола также зависит от того, какой рукой ребенок пишет. Если левой, то свету лучше падать справа, а если правой, то наоборот.
Другой вариант — расположить стол параллельно окну, чтобы ребенок сидел к нему лицом. Если же стол будет параллелен стене, то рабочую зону все еще можно сделать удобной и функциональной: повесить напротив полочки, разместить на них канцелярию и другие полезные мелочи.
Отделите рабочую зону от игровой
Можете попробовать зонировать пространство, например при помощи ширмы, книжного шкафа или стеллажа. Так у школьника появится рабочее настроение, а никакие посторонние предметы не будут его отвлекать.
Подберите правильную мебель
Важно, чтобы ребенок не испортил себе осанку, а потому край стола должен быть на два сантиметра ниже уровня груди сидящего.
- Если рост ребенка ниже 120 сантиметров, то стол должен быть не выше 52 сантиметров.
- Если рост ребенка от 120 до 150 сантиметров, то стол должен быть от 52 до 61 сантиметров.
- Если рост ребенка 150 сантиметров и выше, то высота стола может быть 75 сантиметров.
Кроме того, в самом начале обучения школьнику может быть удобно заниматься за столом-партой. Такая парта должна иметь два типа регулировки: по высоте и по углу наклона. При первом не нужно будет каждый год покупать новую мебель, можно делать так, чтобы она "росла" вместе с ребенком. А при втором можно будет подобрать комфортное положение для абсолютно любого занятия.
Позаботьтесь о хранении вещей
Важно иметь на рабочем месте органайзер, в котором будут стоять карандаши, ручки, фломастеры, ластик, точилка, ножницы и скрепки. На полки можно поставить коробки и лотки для бумаг.