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Как обустроить рабочее место школьника

Чтобы ребенку было удобно делать домашнее задание, ему нужна комфортная рабочая зона. От того, насколько удачно обустроено подобное место, будет зависеть здоровье школьника и его желание заниматься.

Как обустроить рабочее место школьника
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Подробнее о том, как обустроить рабочее пространство ребенка, — в материале "Рамблера".

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Выберете правильное место

Если есть такая возможность, то попробуйте расположить стол возле окна, чтобы у рабочего места был естественный источник освещения. Кроме того, расположение стола также зависит от того, какой рукой ребенок пишет. Если левой, то свету лучше падать справа, а если правой, то наоборот.

Другой вариант — расположить стол параллельно окну, чтобы ребенок сидел к нему лицом. Если же стол будет параллелен стене, то рабочую зону все еще можно сделать удобной и функциональной: повесить напротив полочки, разместить на них канцелярию и другие полезные мелочи.

Отделите рабочую зону от игровой

Можете попробовать зонировать пространство, например при помощи ширмы, книжного шкафа или стеллажа. Так у школьника появится рабочее настроение, а никакие посторонние предметы не будут его отвлекать.

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Подберите правильную мебель

Важно, чтобы ребенок не испортил себе осанку, а потому край стола должен быть на два сантиметра ниже уровня груди сидящего.

  • Если рост ребенка ниже 120 сантиметров, то стол должен быть не выше 52 сантиметров.
  • Если рост ребенка от 120 до 150 сантиметров, то стол должен быть от 52 до 61 сантиметров.
  • Если рост ребенка 150 сантиметров и выше, то высота стола может быть 75 сантиметров.

Кроме того, в самом начале обучения школьнику может быть удобно заниматься за столом-партой. Такая парта должна иметь два типа регулировки: по высоте и по углу наклона. При первом не нужно будет каждый год покупать новую мебель, можно делать так, чтобы она "росла" вместе с ребенком. А при втором можно будет подобрать комфортное положение для абсолютно любого занятия.

Позаботьтесь о хранении вещей

Важно иметь на рабочем месте органайзер, в котором будут стоять карандаши, ручки, фломастеры, ластик, точилка, ножницы и скрепки. На полки можно поставить коробки и лотки для бумаг.

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