Как обустроить рабочее место школьника

Чтобы ребенку было удобно делать домашнее задание, ему нужна комфортная рабочая зона. От того, насколько удачно обустроено подобное место, будет зависеть здоровье школьника и его желание заниматься.

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Подробнее о том, как обустроить рабочее пространство ребенка, — в материале "Рамблера".

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Выберете правильное место

Если есть такая возможность, то попробуйте расположить стол возле окна, чтобы у рабочего места был естественный источник освещения. Кроме того, расположение стола также зависит от того, какой рукой ребенок пишет. Если левой, то свету лучше падать справа, а если правой, то наоборот.

Другой вариант — расположить стол параллельно окну, чтобы ребенок сидел к нему лицом. Если же стол будет параллелен стене, то рабочую зону все еще можно сделать удобной и функциональной: повесить напротив полочки, разместить на них канцелярию и другие полезные мелочи.

Отделите рабочую зону от игровой

Можете попробовать зонировать пространство, например при помощи ширмы, книжного шкафа или стеллажа. Так у школьника появится рабочее настроение, а никакие посторонние предметы не будут его отвлекать.

Подберите правильную мебель

Важно, чтобы ребенок не испортил себе осанку, а потому край стола должен быть на два сантиметра ниже уровня груди сидящего.

Если рост ребенка ниже 120 сантиметров, то стол должен быть не выше 52 сантиметров.

Если рост ребенка от 120 до 150 сантиметров, то стол должен быть от 52 до 61 сантиметров.

Если рост ребенка 150 сантиметров и выше, то высота стола может быть 75 сантиметров.

Кроме того, в самом начале обучения школьнику может быть удобно заниматься за столом-партой. Такая парта должна иметь два типа регулировки: по высоте и по углу наклона. При первом не нужно будет каждый год покупать новую мебель, можно делать так, чтобы она "росла" вместе с ребенком. А при втором можно будет подобрать комфортное положение для абсолютно любого занятия.

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