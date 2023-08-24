Как помочь ребенку адаптироваться в новой школе: инструкция

Уже через неделю дети отправятся в школу. Кто-то вернется на учебу с новыми силами, а кто-то с тревогой и волнением о том, как пройдет адаптация в новой школе.

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Если вашему ребенку тоже предстоит сменить место учебы, вы наверняка задаетесь вопросом – как можно помочь чаду без проблем пройти адаптационный период.

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Подробнее об этом читайте в инструкции "Рамблера".

В период перехода ребенка в новую школу родители могут как помочь чаду, так и усугубить его стресс. Помните, что сейчас школьник находится в состоянии уязвимости, поэтому взаимодействовать с ним нужно грамотно. Эта инструкция поможет вам создать для ребенка максимально комфортные условия и минимизировать его тревогу из-за смены обстановки и коллектива.

1. Не давите на ребенка из-за успеваемости. В первые месяцы адаптации чадо может учиться хуже, чем это было в прошлой школе. Однако не стоит устраивать сцены из-за плохих оценок –так вы едва ли поможете. В период адаптации для ребенка важнее всего влиться в коллектив, и если на какое-то время успеваемость отошла на второе место – это нормально.

2. Сохраняйте уверенность. Даже если у вас есть страхи из-за перевода ребенка в новую школу, не показывайте их ему. Ваша задача – убедить чадо в том, что на новом месте ему будет хорошо. Можете рассказать ребенку поучительную историю из вашей жизни, как вы опасались чего-то, но смогли преодолеть свой страх.

3. Посетите школу вместе перед началом учебы. Познакомьтесь с учителем, прогуляйтесь по коридорам, загляните в столовую и во двор. Такая экскурсия поможет ребенку быстрее свыкнуться с новой обстановкой, и в первые дни учебы школа уже не будет для него чуждой и неизведанной.

4. Предложите помощь. Обязательно спрашивайте у школьника, что сложнее всего дается ему на новом месте. Может быть, ему тяжело заводить друзей или привыкать к новым учителям. Проявите заинтересованность и предложите пути решения его проблемы.