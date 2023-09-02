Совет психолога: стоит ли помогать ребенку с домашним заданием
Сейчас все чаще родители школьников жалуются на то, что все вечера во время учебного года заняты совместным выполнением домашних заданий вместе с ребенком.
"Рамблер" поговорил с психологом и узнал, правильно ли это и как в дальнейшем может повлиять на успеваемость и самостоятельность детей, не окажет ли такая помощь так называемую медвежью услугу.
По словам психолога, вопрос о помощи с домашними заданиями не так прост и сильно зависит от возраста.
Академик Л. Выготский подчеркивал значение социального взаимодействия и зоны ближайшего развития при обучении детей. Самая знаменитая цитата: «Что вы сегодня делаете вместе, завтра ребенок будет делать сам». Но это относится только к зоне ближайшего развития. То есть если (особенно в младших классах) есть проблема с конкретным домашним заданием, но в целом ребенок справляется – есть смысл лишь немного помочь. Если отставание большое, уже надо прицельно заниматься его проработкой.
Современные исследователи, например, психолог Джойс Эпстейн из Университета Джонса Хопкинса акцентируют внимание на участии родителей в образовательном процессе, включая содействие в домашних заданиях, как на одном из факторов успешности учебы.
Также, знаменитый педагог Антон Макаренко сосредотачивался на развитии личности через коллективное воспитание и обучение. Его подход подчеркивал важность сотрудничества между учащимися и педагогами. Родитель тоже педагог, а личный пример крайне важен. Но совместный труд не должен подменять индивидуальный, в России часто родители полностью делают домашнее задание за ребенка и подавляют самостоятельность (мотивация, конечно, успеваемость). На длинной дистанции это мешает учиться и ухудшает результаты в итоге.
Исследование Кита Робинсона и Энджел Харрис показало, что чрезмерное вмешательство родителей в домашние задания может оказать негативное влияние на академическую эффективность детей, ограничивая их способность к самостоятельному мышлению и решению проблем.
Вердикт таков – помогать и делать вместе с ребенком домашние задания можно, ограничивая вмешательство только качественной, а не количественной помощью. То есть объяснить и помочь сделать образец – нормально, но ни в коем случае не выполнять вместо ребенка всю работу.