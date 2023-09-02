Совет психолога: стоит ли помогать ребенку с домашним заданием

Сейчас все чаще родители школьников жалуются на то, что все вечера во время учебного года заняты совместным выполнением домашних заданий вместе с ребенком.

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"Рамблер" поговорил с психологом и узнал, правильно ли это и как в дальнейшем может повлиять на успеваемость и самостоятельность детей, не окажет ли такая помощь так называемую медвежью услугу.

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По словам психолога, вопрос о помощи с домашними заданиями не так прост и сильно зависит от возраста.

Академик Л. Выготский подчеркивал значение социального взаимодействия и зоны ближайшего развития при обучении детей. Самая знаменитая цитата: «Что вы сегодня делаете вместе, завтра ребенок будет делать сам». Но это относится только к зоне ближайшего развития. То есть если (особенно в младших классах) есть проблема с конкретным домашним заданием, но в целом ребенок справляется – есть смысл лишь немного помочь. Если отставание большое, уже надо прицельно заниматься его проработкой. Евгений Идзиковский Психолог

Современные исследователи, например, психолог Джойс Эпстейн из Университета Джонса Хопкинса акцентируют внимание на участии родителей в образовательном процессе, включая содействие в домашних заданиях, как на одном из факторов успешности учебы.

Также, знаменитый педагог Антон Макаренко сосредотачивался на развитии личности через коллективное воспитание и обучение. Его подход подчеркивал важность сотрудничества между учащимися и педагогами. Родитель тоже педагог, а личный пример крайне важен. Но совместный труд не должен подменять индивидуальный, в России часто родители полностью делают домашнее задание за ребенка и подавляют самостоятельность (мотивация, конечно, успеваемость). На длинной дистанции это мешает учиться и ухудшает результаты в итоге.

Исследование Кита Робинсона и Энджел Харрис показало, что чрезмерное вмешательство родителей в домашние задания может оказать негативное влияние на академическую эффективность детей, ограничивая их способность к самостоятельному мышлению и решению проблем. Евгений Идзиковский Психолог