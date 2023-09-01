Врач рассказала, как школьникам избежать проблем со зрением

Врач-офтальмолог Наталья Кузнецова рассказала в беседе с порталом News.ru, что поможет школьникам избежать проблем со здоровьем глаз и остротой зрения.

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По словам специалиста, самое важное правило – регулярно отрываться от экранов компьютера или смартфона. Важно делать это не реже, чем каждые 30-40 минут. Лучшим вариантом будет сделать во время этой паузы физические упражнения и специальную гимнастику для глаз. Важно давать глазам регулярный отдых, переключать зрение на объекты, находящиеся далеко от глаз.

Помимо этого врач отметила важность здорового образа жизни и режимов сна и бодрствования.

"Чем больше человек уделяет внимания режиму, тем лучше он выглядит. Многие не задумываются, но состояние наших глаз напрямую зависит от образа жизни, который мы ведем, так же как состояние кожи, например", — объяснила Кузнецова.