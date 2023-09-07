Зачем ребенку запреты и как запрещать правильно
Самое простое в общении с ребенком - на все соглашаться и все разрешать. Кажется, что дети будут только рады такому подходу, но на самом деле полная вседозволенность имеет печальные последствия. Ребенку нужны границы, в которых он будет гораздо увереннее себя чувствует.
Почему детям необходимо устанавливать запреты и как правильно это делать - в материале "Рамблера".
Чтобы продуктивно воспитывать детей, в первую очередь, нужно выстроить с ними доверительные отношения. Родителям необходимо проработать свои детские травмы и все, что не так было или есть сейчас в отношениях с собственными родителями. Современный подход к воспитанию основывается на линейной позиции, когда и ребенок, и родители находятся на равных. И еще один момент — это стратегия, которую мы выбираем для воспитания. Важно все показывать на своем примере. Если вы хотите, чтобы ребенок вел здоровый образ жизни и занимался своим внешним видом, делайте это сами. Если вы хотите, чтоб ребенок занимался языками, был начитанным, то ребенок должен видеть, как это делаете вы. Запреты не работают, когда родители что-то не разрешают ребенку, но сами это делают. Детям до трех лет лучше показывать, что им можно: во что играть, куда ходить, что изучать. Уже позже, когда ребенок подрастет, можно дискутировать на какие-то темы, что-то обсуждать. Важно помнить, что к 3-м годам уже становится понятно, какой характер у ребенка, какие навыки у него больше развиты. Это необходимо, чтобы понимать, какие у ребенка потребности, достаточно ли родители уделяют ему внимание.Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт
Как правильно запрещать
- Будьте четким и конкретным. Ребенок должен понимать, что именно запрещено. Например, вместо простого "не делай этого", лучше сказать "не бегай по дороге без взрослых".
- Объясняйте причину. Важно объяснить ребенку причину запрета. Например, объяснить, что употребление алкоголя может повредить его здоровью или что нахождение на опасных местах может привести к травмам.
- Будьте последовательным. Важно придерживаться установленных запретов и быть последовательным в их соблюдении. Если ребенок видит, что иногда ему позволяют делать то, что запрещено, это может вызвать путаницу и непонимание.
- Предлагайте альтернативы. Вместо простого запрета, старайтесь предложить ребенку альтернативные безопасные варианты. Например, если ребенок хочет играть на улице без надзора, предложите ему сыграть во дворе или на площадке под присмотром.
- Будьте терпеливым и объективным. Важно помнить, что дети могут иногда нарушать запреты из-за своей незрелости или желания исследовать мир. Будьте терпеливыми и объективными, объясняйте ребенку, почему его действия небезопасны или нежелательны.
- Поощряйте правильное поведение. Важно не только запрещать нежелательные действия, но и поощрять правильное поведение. Похвалите ребенка, когда он соблюдает запреты и делает выбор в пользу безопасности.
Важно помнить, что запреты должны быть разумными и соответствовать возрасту и развитию ребенка. Они должны быть установлены с целью обеспечить его безопасность и здоровье, а также способствовать его развитию.