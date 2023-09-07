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Зачем ребенку запреты и как запрещать правильно

Самое простое в общении с ребенком - на все соглашаться и все разрешать. Кажется, что дети будут только рады такому подходу, но на самом деле полная вседозволенность имеет печальные последствия. Ребенку нужны границы, в которых он будет гораздо увереннее себя чувствует.

Зачем ребенку запреты и как запрещать правильно
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Почему детям необходимо устанавливать запреты и как правильно это делать - в материале "Рамблера".

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Чтобы продуктивно воспитывать детей, в первую очередь, нужно выстроить с ними доверительные отношения. Родителям необходимо проработать свои детские травмы и все, что не так было или есть сейчас в отношениях с собственными родителями. Современный подход к воспитанию основывается на линейной позиции, когда и ребенок, и родители находятся на равных. И еще один момент — это стратегия, которую мы выбираем для воспитания. Важно все показывать на своем примере. Если вы хотите, чтобы ребенок вел здоровый образ жизни и занимался своим внешним видом, делайте это сами. Если вы хотите, чтоб ребенок занимался языками, был начитанным, то ребенок должен видеть, как это делаете вы. Запреты не работают, когда родители что-то не разрешают ребенку, но сами это делают. Детям до трех лет лучше показывать, что им можно: во что играть, куда ходить, что изучать. Уже позже, когда ребенок подрастет, можно дискутировать на какие-то темы, что-то обсуждать. Важно помнить, что к 3-м годам уже становится понятно, какой характер у ребенка, какие навыки у него больше развиты. Это необходимо, чтобы понимать, какие у ребенка потребности, достаточно ли родители уделяют ему внимание.

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Как правильно запрещать

  1. Будьте четким и конкретным. Ребенок должен понимать, что именно запрещено. Например, вместо простого "не делай этого", лучше сказать "не бегай по дороге без взрослых".
  2. Объясняйте причину. Важно объяснить ребенку причину запрета. Например, объяснить, что употребление алкоголя может повредить его здоровью или что нахождение на опасных местах может привести к травмам.
  3. Будьте последовательным. Важно придерживаться установленных запретов и быть последовательным в их соблюдении. Если ребенок видит, что иногда ему позволяют делать то, что запрещено, это может вызвать путаницу и непонимание.
  4. Предлагайте альтернативы. Вместо простого запрета, старайтесь предложить ребенку альтернативные безопасные варианты. Например, если ребенок хочет играть на улице без надзора, предложите ему сыграть во дворе или на площадке под присмотром.
  5. Будьте терпеливым и объективным. Важно помнить, что дети могут иногда нарушать запреты из-за своей незрелости или желания исследовать мир. Будьте терпеливыми и объективными, объясняйте ребенку, почему его действия небезопасны или нежелательны.
  6. Поощряйте правильное поведение. Важно не только запрещать нежелательные действия, но и поощрять правильное поведение. Похвалите ребенка, когда он соблюдает запреты и делает выбор в пользу безопасности.

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Важно помнить, что запреты должны быть разумными и соответствовать возрасту и развитию ребенка. Они должны быть установлены с целью обеспечить его безопасность и здоровье, а также способствовать его развитию.

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