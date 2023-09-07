Зачем ребенку запреты и как запрещать правильно

Чтобы продуктивно воспитывать детей, в первую очередь, нужно выстроить с ними доверительные отношения. Родителям необходимо проработать свои детские травмы и все, что не так было или есть сейчас в отношениях с собственными родителями. Современный подход к воспитанию основывается на линейной позиции, когда и ребенок, и родители находятся на равных. И еще один момент — это стратегия, которую мы выбираем для воспитания. Важно все показывать на своем примере. Если вы хотите, чтобы ребенок вел здоровый образ жизни и занимался своим внешним видом, делайте это сами. Если вы хотите, чтоб ребенок занимался языками, был начитанным, то ребенок должен видеть, как это делаете вы. Запреты не работают, когда родители что-то не разрешают ребенку, но сами это делают. Детям до трех лет лучше показывать, что им можно: во что играть, куда ходить, что изучать. Уже позже, когда ребенок подрастет, можно дискутировать на какие-то темы, что-то обсуждать. Важно помнить, что к 3-м годам уже становится понятно, какой характер у ребенка, какие навыки у него больше развиты. Это необходимо, чтобы понимать, какие у ребенка потребности, достаточно ли родители уделяют ему внимание.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт