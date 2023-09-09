Как узнать у ребенка то, о чем он обычно не рассказывает

Не все дети умеют делиться своими эмоциями и переживаниями, но родителям важно знать, что происходит с их ребенком, чтобы помочь, объяснить, успокоить и так далее.

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"Рамблер" рассказывает о простом способе, которые поможет в игровой форме узнать о том, что на самом деле думает ребенок и что его беспокоит.

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На самом деле существует даже несколько подходов к общению и воспитанию детей, которые помогут родителям и детям наладить контакт.

Создайте доверительные отношения. Будьте открытыми, всегда поддерживайте ребенка, чтобы он чувствовал себя комфортно, когда говорит на любые темы. Постарайтесь создать атмосферу без осуждения и критики, чтобы ваш ребенок чувствовал, что может говорить о своих мыслях и чувствах без страха. Учитесь задавать открытые вопросы. Вместо того, чтобы спрашивать ребенка прямо о конкретной ситуации или проблеме, задавайте открытые вопросы, которые позволяют ему свободно выразить свои мысли и чувства. Например, вместо вопроса "Что случилось в школе?" вы можете спросить "Как прошел твой день в школе? Что тебе понравилось или не понравилось?". Постепенно углубляйтесь в разговор. Начните с поверхностных тем и постепенно переходите к более личным и важным вопросам. Это поможет вашему ребенку почувствовать себя комфортно и готовым говорить о более сложных вещах. Слушайте активно. Полностью посвятите свое внимание ребенку, когда он говорит. Покажите, что вас интересует его мнение и чувства, задавайте уточняющие вопросы и повторяйте его слова, чтобы показать, что вы слушаете и понимаете его. Используйте творческий метод. Некоторым детям может быть сложно говорить о своих чувствах и мыслях. В таких случаях можно попросить ребенка нарисовать ситуацию, проиграть ее или даже написать письмо самому себе.

Также можно использовать метод незаконченных вопросов, причем в форме игры. Предложите такую игру ребенку: вы начинаете предложение, а ребенок его быстро заканчивает. Затем можно поменяться, чтобы вопросы задавал уже ребенок.

Что можно спросить? Вот несколько примеров: