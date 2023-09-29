Совместный сон с ребенком вызывает депрессию у матери: правда или миф

Многие мамы привыкли спать со своими маленькими детьми. Но если одни уже через несколько месяцев после рождения малыша начинают приучать ребенка к собственной кроватке, то другие продолжают спать вместе с чадом еще очень долго.

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С одной стороны, это весьма удобно – ребенок всегда рядом, его можно моментально успокоить или накормить при необходимости. Но вместе с тем ученые бьют тревогу: согласно недавнему исследованию, сон вместе с малышом может провоцировать развитие депрессии у матери.

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Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Ученые из Университета Пенсильвании провели исследование. На протяжении года специалисты наблюдали за 103 молодыми матерями. В течение первого месяца жизни ребенка 73% женщин спали вместе с младенцами, еще через три месяца совместный сон практиковали 50% матерей, а к полугоду ребенка только 25%.

В ходе работы ученые установили, что у тех женщин, которые продолжали спать с детьми после того, как им исполнился год, уровень депрессии оказался выше на 76%, чем у женщин, которые спали отдельно от детей.

По мнению специалистов, повышенный уровень депрессии может быть связан с недосыпом, который приводит к ухудшению физического состояния, а также к повышенному уровню тревожности.

Впрочем, депрессия может возникнуть и сразу после появления ребенка на свет – ее специалисты именуют послеродовой. По некоторым данным, с подобным состоянием сталкивается до 10-15% рожениц, а иные эксперты и вовсе утверждают, что около 50% женщин страдают от депрессии на фоне рождения ребенка.

Девушки очень редко обращаются за помощью к специалисту, но депрессия нередко становится причиной не только ухудшения морального состояния, но и других недугов. Так, данное психологическое расстройство нередко приводит к головным болям, головокружению, тошноте, ознобу и даже к нарушению гормонального фона.