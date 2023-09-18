Стало известно, сколько мужчин в России готовы уйти в декрет

Более четверти мужчин в России готовы уйти в декретный отпуск в случае рождения ребенка. Об этом сообщает "Российская газета" с ссылкой на экспертов рынка труда.

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Реализовать данное право готовы 27% мужчин, а еще 16% скорее согласились бы воспользоваться этой возможностью. При этом у респондентов отсутствует уверенность в том, что работодатель отпустит их в декретный отпуск.