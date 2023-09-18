Стало известно, сколько мужчин в России готовы уйти в декрет

Стало известно, что 27% мужчин в России готовы уйти в декрет в случае рождения ребенка
Более четверти мужчин в России готовы уйти в декретный отпуск в случае рождения ребенка. Об этом сообщает "Российская газета" с ссылкой на экспертов рынка труда.
Реализовать данное право готовы 27% мужчин, а еще 16% скорее согласились бы воспользоваться этой возможностью. При этом у респондентов отсутствует уверенность в том, что работодатель отпустит их в декретный отпуск.
Мужчина, как и женщина в декрете может выйти на работу на условиях неполного рабочего времени и помимо пособия получать часть зарплаты. Также он имеет право в любой момент прервать отпуск и выйти на работу на полный рабочий день, рассказал директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как узнать у ребенка то, о чем он обычно не рассказывает.