Фразы, которые ежедневно нужно говорить ребенку

Родители иногда не задумываются, как сказанное ими может повлиять на будущее ребенка. Некоторые слова ранят, а некоторые, наоборот, воодушевляют и помогают вырасти здоровым и счастливым человеком.

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“Рамблер” разобрался, какие фразы нужно говорить ребенку, чтобы он был благодарен своим родителям и вырос полноценной личностью.

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“Я тебя люблю”

Слышать эти слова нужно каждому ребенку, так как именно родители должны безвозмездно любить и принимать свое чадо. Регулярно говорить фразу “я тебя люблю” просто необходимо, чтобы научить детей любить кого-то просто так, безусловно. Более того, произносить эти слова нужно не только каждый день, но и несколько раз на дню. Так у ребенка появится уверенность, вызванная тем, что его любят и принимают таким, какой он есть. Поэтому старайтесь признаваться в любви как можно чаще.

“Спасибо за то, что…”

Всегда говорите слова благодарности даже за самое мелкое дело, с которым вам помог малыш. Это научит ребенка быть вежливым и благодарным, а еще покажет, как вы цените его участие. Регулярные слова благодарности помогут воспитать уверенную в себе личность и предотвратить появление комплекса неполноценности.

“Ты самый талантливый”

Учеба – довольно сложный процесс, особенно для маленьких детей, которые регулярно сталкиваются с новой информацией и не всегда могут справиться с учебной программой. Возникает неуверенность в себе, особенно на фоне более успешных сверстников. Поэтому важно отмечать таланты ребенка, чтобы привить ему стремление к успеху. Необходимо поощрять любое начинание и подбадривать чадо со словами “у тебя все получится”, “ты самый талантливый” и так далее. Однако важно не вмешиваться, чтобы ребенок познал мир на собственных ошибках и неудачах.

“Ничего не бойся, я с тобой”

Детские страхи, на которые взрослые не обращали внимание, зачастую перерастают в фобии. Ребенок может перенять какой-нибудь их страхов родителя, так как маленькие дети во многом хотят походить на авторитетных и любимых взрослых. Довольно часто родители, совсем того не подозревая, пугают детей такими словами: “Будешь плохо себя вести, тебя заберет чужой дядя” и прочее. Однако ребенку, наоборот, надо внушать мысль о том, что со страхами надо бороться. Поэтому расскажите ему, как справляться со своими фобиями, а еще пообещайте, что всегда будете рядом.

“Давай что-нибудь поделаем вместе?”