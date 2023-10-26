Как телефонные привычки родителя влияют на развитие речи ребенка

Исследования показали, что использование родителями мобильных телефонов приводит к ухудшению развития речи у детей. О том, почему это происходит и как не навредить развитию ребенка — в материале “Рамблер”.

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Девайсы стали необходимыми для работы, развлечений и комфорта. Но если вы часто смотрите на телефон, когда находитесь с ребенком, это может негативно сказаться на его языковом развитии и коммуникативных навыках. Это связано с тем, что отвлекающиеся родители тратят меньше времени на полноценное общение, что дает детям меньше возможностей для обучения.

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Основы речи и языка закладываются, когда ребенок еще совсем маленький. Действительно, исследования говорят, что если родители часто разговаривают с ребенком, то по мере взросления у него развиваются более сильные вербальные способности. Даже "родительский язык" (стиль речи на повышенных тонах, часто используемый при общении с младенцами) способствует развитию языковых навыков и стимулирует обратную речь — хотя знакомство со "взрослой" речью также важно.

Когда родители отвлекаются, например, при использовании мобильного устройства, они чувствуют себя в слабой связи с ребенком в целом. Это может привести к снижению уровня общения, в результате чего ребенок упускает ключевые возможности для развития. В конце концов, дети лучше всего учатся, общаясь со своими воспитателями.

Отвлечение родителей на телефон может препятствовать развитию коммуникативных способностей ребенка, снижая качество взаимодействия. Например, в одном исследовании изучалось общение родителей с детьми во время приема пищи. Исследователи обнаружили, что, когда родители разговаривают по телефону, они на 20% меньше общаются с ребенком вербально. Кроме того, на 39% меньше невербального общения, которое включает в себя выражение лица, зрительный контакт и язык тела.

Еще одно исследование показало, что использование родителями мобильных телефонов связано со снижением осознанности и чувствительности. Это также вызывает ощущение, что время, проведенное с ребенком, не является удовлетворительным.

Наконец, ученые отмечают, что отвлекающиеся родители могут быть менее успешны при обучении детей новому, в том числе и языку. В одном из исследований 38 родителей знакомили своих малышей с новыми словами. Когда родителей прерывал разговор по мобильному телефону, дети в итоге не выучили слово, но они без проблем выучили его без прерывания.

Не так-то просто отказаться от использования смартфонов. Конечно, вы все равно будете пользоваться телефоном в присутствии ребенка, но если вы будете меньше отвлекаться, это положительно скажется на его коммуникативных навыках. Вот несколько способов изменить привычку пользоваться мобильным телефоном в положительную сторону: