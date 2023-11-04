Как научить ребенка отличать плохую игру от хорошей

Опытные педагоги говорят, что детские коллективы жестоки. Этому есть простое объяснение: дети - эгоцентрики и это нормально. Но чем старше ребенок становится, тем больше у него развивается эмпатия. А значит возникают новые вопросы.

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"Рамблер" рассказывает о том, какими однозначными признаками отличается плохая игра.

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В детских коллективах - в школе, саду, кружках, секциях - дети постоянно взаимодействуют и не всегда у педагога есть возможность отследить, чем заняты дети в перерывах. Многое зависит и от домашнего воспитания, но иногда даже добрые воспитанные дети могут поддаться и участвовать в плохих играх. Винить ребенка не нужно, ведь игра по определению - это что-то, чем и должны заниматься дети, а когда в нее играют все ребенку трудно отказаться, даже если ему как-то не по себе. Ведь игры - это нормально, а если все в них играют, то значит все в порядке. А на самом деле нет!

Задача родителей - объяснить ребенку, что игры бывают плохими и хорошими и что в плохой игре он имеет полное право не участвовать.

Про игру нельзя рассказывать взрослым

Если об игре нельзя рассказать ни маме, ни папе, никому из взрослых, эта игра может быть опасной для жизни и даже незаконной. И если ребенок чувствует смятение и хранить такой секрет ему неприятно, это значит, что нужно предупредить о такой игре родителей. При этом родители должны создавать в доме такую атмосферу и строили отношения с ребенком таким образом, чтобы ему было не страшно рассказывать.

В эту игру нравится играть не всем

Дети - большие выдумщики, но иногда фантазия их может увести за пределы разумного, особенно, когда в коллективе есть яркий, но жестокий лидер. Если хотя бы одному ребенку не нравится играть, значит из игры нужно выходить. Например, салочки - хорошая игра, когда все бегают друг за другом и ведущий постоянно меняется, а когда в одного человека все время бросают мокрую тряпку или плюют комочками жеванной бумаги - это плохая игра.

Из игры нельзя выйти в любой момент