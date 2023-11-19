Как разговаривать с подростками о сексе

Разговаривать о сексе со своим ребенком может быть неловко, но половое воспитание детей — это ответственность родителей.

© Кадр из сериала "Половое воспитание"

Разобрались с психологом Сергеем Лангом и гинекологом Дарьей Огневой, в каком возрасте стоит откровенно поговорить с подростком о сексе, почему многие родители избегают этого диалога и как сделать его максимально комфортным для обеих сторон. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Почему важно говорить с подростками о сексе?

Образование в области сексуального здоровья необходимо, чтобы подростки могли принимать обоснованные решения и ставить свое благополучие в приоритет. Из-за распространенного мнения, что секс – это «стыдно, грязно и неприлично», родители часто не говорят о нем со своими детьми. Это совсем не значит, что подростки не знают ничего про секс. Знают. Только в таких случаях источниками информации становятся интернет со спорной и искаженной информацией, порно, фильмы, сериалы, друзья и одноклассники, а иногда и другие взрослые. Все это приводит к тому, что подростки начинают сексуальную жизнь, владея неправдоподобными сведениями о том, как должно быть и, что более важно – как быть не должно. Дарья Огнева Врач акушер-гинеколог, специалист по сексуальному здоровью «Клиника Фомина»

В нашей стране в школах не обсуждаются вопросы сексуального просвещения, поэтому, по мнению психолога Сергея Ланга, с детьми нужно обязательно разговаривать о сексе, когда им исполняется 12-13 лет. В этом возрасте подростки уже начинают интересоваться темой секса, и нужно их подготовить.

Нужно разговаривать так, чтобы мальчик и девочка понимали, что реальная жизнь отличается от того, что они могут увидеть в интернете. Многие родители живут, убеждая себя, что их дети еще маленькие и не интересуются этой темой. На самом деле это защитная реакция — им проще так думать, потому что принять факт, что детям интересен секс — это большой стресс для родителей. Поэтому в нашей стране большое количество абортов и высокий риск заражения венерическими заболеваниями, так как дети не знают о предохранении.

Сергей Ланг Психолог

Распространено убеждение, что из-за обсуждения секса подростки начинают больше обычного им интересоваться и слишком рано вступать в сексуальные отношения. Но на самом деле это не так. В исследованиях по влиянию сексуального образования организация ЮНЕСКО делает выводы, что половое воспитание, как в школе, так и вне школы, оказывает положительный эффект: повышает информированность молодых людей, формирует правильное отношение к сексуальному и репродуктивному здоровью, способствуют более эффективному использованию контрацепции и презервативов.

Что важно рассказать подростку?

Основные три пункта, на которых стоит сосредоточиться, – это контрацепция, профилактика инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и принцип «здоровых отношений».

Контрацепция

Существуют различные методы контрацепции, каждый из которых имеет свои преимущества и эффективность.

Презервативы, в основном мужские, являются одним из наиболее часто используемых типов контрацепции и при правильном использовании очень эффективны для предотвращения беременности и ИППП. При этом люди обоих полов должны знать обо всех возможных вариантах контрацепции. Дарья Огнева Врач акушер-гинеколог, специалист по сексуальному здоровью «Клиника Фомина»

Помимо презервативов, подросткам женского пола доступны и другие формы контрацепции: противозачаточные таблетки, имплантаты, пластыри, внутриматочные противозачаточные средства (ВМС).

Преимущества презервативов в том, что их наиболее просто приобрести и только они являются эффективным средством защиты от ИППП, но если у вас дочь, и она заинтересована в долговременном методе контрацепции, вы можете обратиться с ней к врачу акушеру-гинекологу, который обсудит все преимущества и недостатки и подберет наиболее подходящий вариант. Но использование долговременной контрацепции (таблетки, имплантаты, ВМС и т.д.) – не повод отказываться от барьерной контрацепции, презервативов, поскольку небарьерные методы не защищают от ИППП. Так же важно обсудить с подростками варианты экстренной контрацепции («таблетка следующего дня»). Дарья Огнева Врач акушер-гинеколог, специалист по сексуальному здоровью «Клиника Фомина»

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)

Речь идет не о стыде или стигме. Заражение ИППП случаются, и, если подростки ведут половую жизнь, независимо от того, кто их партнеры и какой у них секс, барьерная контрацепция — единственное средство, которое обеспечивает защиту от ИППП, в том числе от ВИЧ.

ИППП представляют собой серьезную проблему для здоровья, и подростки должны знать о потенциальных последствиях незащищенного секса. Некоторые ИППП возможно лечить, например, хламидиоз или гонорею, а некоторые – нет: ВИЧ, СПИД, ВПЧ. Такие инфекции передаются при любых типах половых контактов (вагинальный, анальный и оральный секс) и чаще не проявляют симптомов сразу, поэтому подростки могут не осознавать, что заразились. Вот почему регулярное тестирование на ИППП важно для сексуально активных людей.

Дарья Огнева Врач акушер-гинеколог, специалист по сексуальному здоровью «Клиника Фомина»

Врач может также предложить проведение вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Эта вакцина защищает от остроконечных кондилом и рака шейки матки, заднего прохода, рта и горла, а также полового члена. Чаще всего ее делают в возрасте от 9 до 26 лет.

Если не лечить ИППП, они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как бесплодие, воспалительные заболевания органов малого таза, рак шейки матки и даже смерть в случае ВИЧ/СПИДа. Поэтому подросткам крайне важно понимать важность использования барьерных средств защиты во время сексуальной активности и регулярного прохождения тестирования на ИППП.

Принцип «здоровых отношений»

Даже очень «продвинутые» родители иногда забывают обсуждать это со своими детьми, а ведь уважение, доверие и принцип активного согласия – ключи к «здоровому» взаимодействию между партнерами не только в рамках секса.

Делиться своим телом и эмоциями с другим человеком должно быть приятно и безопасно. Любые виды взаимодействия должны происходить по обоюдному согласию, и подростки никогда не должны чувствовать принуждения к тому, что им некомфортно.

Важно рассказать детям о признаках нездоровых отношений, таких как манипуляция, контроль или насилие, и о способах, как и к кому обратиться за помощью, если они окажутся в такой ситуации. "Нет" всегда означает "нет". Секс никогда не должен быть предметом давления или принуждения. Любая форма принудительного секса является изнасилованием, независимо от того, совершается это незнакомцем или кем-то, с кем встречается подросток.

Как лучше говорить с подростком о сексе?

Нужно понимать, что дети первыми не начнут говорить на эту тему, если не окажутся в форс-мажорной ситуации, например, насилия, но и это не факт. Дети могут умалчивать такие вещи.

Говорить нужно первым, ребенка нужно подготовить, сказать, что будет деликатная и ответственная тема, готовящая ко взрослой жизни. Надо понимать, что к каждому ребенку нужен свой подход. Родителям самим необходимо понять психологически, что то, о чем они будут говорить, — естественно, не является извращением или чем-то постыдным и аморальным. Это жизнь, этим занимаются все люди, а ребенка нужно просто обезопасить.

Сергей Ланг Психолог

Еще одно важное правило, по мнению врача-гинеколога Дарьи Огневой, — чтобы говорить с подростками о сексе, нужно уметь говорить о сексе с собой.

Если вопросы, связанные с сексуальной жизнью, сексуальностью, репродуктивным здоровьем вызывают у вас страх, дрожь в голосе, трясущиеся пальцы и желание поскорее сменить тему, возможно, стоит сначала «нормализовать» их для себя, и только потом заводить разговор с ребенком, поскольку дети прекрасно будут чувствовать ваш дискомфорт и, возможно, придут к выводу, что с вами «такое» обсуждать нельзя.

Дарья Огнева Врач акушер-гинеколог, специалист по сексуальному здоровью «Клиника Фомина»

Как сделать диалог с подростком более комфортным?