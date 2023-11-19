Как разговаривать с подростками о сексе
Разговаривать о сексе со своим ребенком может быть неловко, но половое воспитание детей — это ответственность родителей.
Разобрались с психологом Сергеем Лангом и гинекологом Дарьей Огневой, в каком возрасте стоит откровенно поговорить с подростком о сексе, почему многие родители избегают этого диалога и как сделать его максимально комфортным для обеих сторон. Подробнее — в материале "Рамблера".
Почему важно говорить с подростками о сексе?
Образование в области сексуального здоровья необходимо, чтобы подростки могли принимать обоснованные решения и ставить свое благополучие в приоритет. Из-за распространенного мнения, что секс – это «стыдно, грязно и неприлично», родители часто не говорят о нем со своими детьми. Это совсем не значит, что подростки не знают ничего про секс. Знают. Только в таких случаях источниками информации становятся интернет со спорной и искаженной информацией, порно, фильмы, сериалы, друзья и одноклассники, а иногда и другие взрослые. Все это приводит к тому, что подростки начинают сексуальную жизнь, владея неправдоподобными сведениями о том, как должно быть и, что более важно – как быть не должно.
В нашей стране в школах не обсуждаются вопросы сексуального просвещения, поэтому, по мнению психолога Сергея Ланга, с детьми нужно обязательно разговаривать о сексе, когда им исполняется 12-13 лет. В этом возрасте подростки уже начинают интересоваться темой секса, и нужно их подготовить.
Нужно разговаривать так, чтобы мальчик и девочка понимали, что реальная жизнь отличается от того, что они могут увидеть в интернете. Многие родители живут, убеждая себя, что их дети еще маленькие и не интересуются этой темой. На самом деле это защитная реакция — им проще так думать, потому что принять факт, что детям интересен секс — это большой стресс для родителей. Поэтому в нашей стране большое количество абортов и высокий риск заражения венерическими заболеваниями, так как дети не знают о предохранении.
Распространено убеждение, что из-за обсуждения секса подростки начинают больше обычного им интересоваться и слишком рано вступать в сексуальные отношения. Но на самом деле это не так. В исследованиях по влиянию сексуального образования организация ЮНЕСКО делает выводы, что половое воспитание, как в школе, так и вне школы, оказывает положительный эффект: повышает информированность молодых людей, формирует правильное отношение к сексуальному и репродуктивному здоровью, способствуют более эффективному использованию контрацепции и презервативов.
Что важно рассказать подростку?
Основные три пункта, на которых стоит сосредоточиться, – это контрацепция, профилактика инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и принцип «здоровых отношений».
Контрацепция
Существуют различные методы контрацепции, каждый из которых имеет свои преимущества и эффективность.
Презервативы, в основном мужские, являются одним из наиболее часто используемых типов контрацепции и при правильном использовании очень эффективны для предотвращения беременности и ИППП. При этом люди обоих полов должны знать обо всех возможных вариантах контрацепции.
Помимо презервативов, подросткам женского пола доступны и другие формы контрацепции: противозачаточные таблетки, имплантаты, пластыри, внутриматочные противозачаточные средства (ВМС).
Преимущества презервативов в том, что их наиболее просто приобрести и только они являются эффективным средством защиты от ИППП, но если у вас дочь, и она заинтересована в долговременном методе контрацепции, вы можете обратиться с ней к врачу акушеру-гинекологу, который обсудит все преимущества и недостатки и подберет наиболее подходящий вариант. Но использование долговременной контрацепции (таблетки, имплантаты, ВМС и т.д.) – не повод отказываться от барьерной контрацепции, презервативов, поскольку небарьерные методы не защищают от ИППП. Так же важно обсудить с подростками варианты экстренной контрацепции («таблетка следующего дня»).
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)
Речь идет не о стыде или стигме. Заражение ИППП случаются, и, если подростки ведут половую жизнь, независимо от того, кто их партнеры и какой у них секс, барьерная контрацепция — единственное средство, которое обеспечивает защиту от ИППП, в том числе от ВИЧ.
ИППП представляют собой серьезную проблему для здоровья, и подростки должны знать о потенциальных последствиях незащищенного секса. Некоторые ИППП возможно лечить, например, хламидиоз или гонорею, а некоторые – нет: ВИЧ, СПИД, ВПЧ. Такие инфекции передаются при любых типах половых контактов (вагинальный, анальный и оральный секс) и чаще не проявляют симптомов сразу, поэтому подростки могут не осознавать, что заразились. Вот почему регулярное тестирование на ИППП важно для сексуально активных людей.
Врач может также предложить проведение вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Эта вакцина защищает от остроконечных кондилом и рака шейки матки, заднего прохода, рта и горла, а также полового члена. Чаще всего ее делают в возрасте от 9 до 26 лет.
Если не лечить ИППП, они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как бесплодие, воспалительные заболевания органов малого таза, рак шейки матки и даже смерть в случае ВИЧ/СПИДа. Поэтому подросткам крайне важно понимать важность использования барьерных средств защиты во время сексуальной активности и регулярного прохождения тестирования на ИППП.
Принцип «здоровых отношений»
Даже очень «продвинутые» родители иногда забывают обсуждать это со своими детьми, а ведь уважение, доверие и принцип активного согласия – ключи к «здоровому» взаимодействию между партнерами не только в рамках секса.
Делиться своим телом и эмоциями с другим человеком должно быть приятно и безопасно. Любые виды взаимодействия должны происходить по обоюдному согласию, и подростки никогда не должны чувствовать принуждения к тому, что им некомфортно.
Важно рассказать детям о признаках нездоровых отношений, таких как манипуляция, контроль или насилие, и о способах, как и к кому обратиться за помощью, если они окажутся в такой ситуации. "Нет" всегда означает "нет". Секс никогда не должен быть предметом давления или принуждения. Любая форма принудительного секса является изнасилованием, независимо от того, совершается это незнакомцем или кем-то, с кем встречается подросток.
Как лучше говорить с подростком о сексе?
Нужно понимать, что дети первыми не начнут говорить на эту тему, если не окажутся в форс-мажорной ситуации, например, насилия, но и это не факт. Дети могут умалчивать такие вещи.
Говорить нужно первым, ребенка нужно подготовить, сказать, что будет деликатная и ответственная тема, готовящая ко взрослой жизни. Надо понимать, что к каждому ребенку нужен свой подход. Родителям самим необходимо понять психологически, что то, о чем они будут говорить, — естественно, не является извращением или чем-то постыдным и аморальным. Это жизнь, этим занимаются все люди, а ребенка нужно просто обезопасить.
Еще одно важное правило, по мнению врача-гинеколога Дарьи Огневой, — чтобы говорить с подростками о сексе, нужно уметь говорить о сексе с собой.
Если вопросы, связанные с сексуальной жизнью, сексуальностью, репродуктивным здоровьем вызывают у вас страх, дрожь в голосе, трясущиеся пальцы и желание поскорее сменить тему, возможно, стоит сначала «нормализовать» их для себя, и только потом заводить разговор с ребенком, поскольку дети прекрасно будут чувствовать ваш дискомфорт и, возможно, придут к выводу, что с вами «такое» обсуждать нельзя.
Как сделать диалог с подростком более комфортным?
- Выбирайте подходящий момент. Когда в фильме или песне заходит речь о сексе, используйте это как способ начать разговор. Повседневные моменты, например, поездка в машине или раскладывание продуктов после магазина, — тоже хорошая возможность поговорить.
- Будьте честным. Если вам неудобно, так и скажите. Но продолжай говорить. Если вы не знаете, как ответить на вопросы ребенка, предложите ему поискать ответы вместе.
- Приводите факты. Например, об инфекциях, передающихся половым путем (ИППП), и незапланированной беременности. При этом не менее важно говорить о чувствах и ценностях.
- Подумайте о том, как ощущает себя ребенок в этот момент. Строгие беседы и тактика запугивания могут прервать связь и поощрить бунтарское, рискованное поведение. Вместо этого внимательно выслушайте ребенка. Попытайтесь понять, о чем он беспокоится и с какими трудностями сталкивается.
- Дайте ребенку понять, что говорить с вами о сексе, когда у него возникают вопросы или опасения, — это нормально. Поощряйте его, говоря: "Я рад, что ты обратился с этим вопросом ко мне", "Я очень ценю, что ты доверяешь мне".