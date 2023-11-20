Что делать, если ребенок отказывается вас слушать

Родителям бывает очень неприятно, когда ребенок не слушает или, что еще хуже, откровенно игнорирует их. Но на это существует несколько причин. О том, почему ребенок вас не слушает и как это предотвратить, — в материале «Рамблера».

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Существует множество причин, по которым дети не слушаются. Иногда они не чувствуют уважения к себе со стороны родителей и поэтому не отвечают им взаимностью. На стадиях подросткового идеализма и подросткового эгоцентризма подростки не слушают родителей, поскольку уверены, что знают все лучше взрослых.

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Кроме того, часто дети не слушают родителей, потому что больше внимания уделяют общению со сверстниками. На самом деле, как показало исследование 2022 года, мозг подростка настроен на то, чтобы не прислушиваться к голосам родителей и обращать внимание на незнакомые голоса. Это часть социального развития и формирования связей с людьми за пределами семьи. Так что если ваш ребенок не слушает вас, это может быть отчасти связано с неврологическими изменениями и изменениями в развитии в подростковом возрасте.

Подростки стремятся к независимости и самостоятельности. Поэтому они могут игнорировать ваши советы и указания. Для того чтобы подросток стал более независимым, ему необходимо почувствовать, что он контролирует свою жизнь и может принимать собственные решения. Если вы будете доверять им в этом, то они смогут начать формировать свою личность и узнавать, кто они такие — отдельные от родителей люди.

Чтобы ребенок вас услышал, установите зрительный контакт, а затем изложите свою просьбу. Независимо от того, выполнит он просьбу или нет, вы, по крайней мере, будете уверены, что ребенок вас услышал.

Очень часто дети просто не хотят делать то, о чем мы их просим. Не потому, что они ведут себя вызывающе, злобно или пытаются израсходовать последнюю унцию нашего терпения, а просто потому, что у них противоречивые желания. Например, они могут игнорировать наши указания о том, что пора уходить из парка, просто потому, что хотят продолжать играть.

Дайте им понять, что вы сопереживаете их чувствам. Просто дайте им понять, что вы видите, что для них что-то важно, — это поможет добиться их сотрудничества.

Мы часто долго объясняем детям, что от них требуется, но при этом легко забыть, что их мозг работает иначе, чем наш. Особенно для маленьких детей это может оказаться слишком сложным. Может показаться, что они игнорируют нас просто потому, что не понимают, о чем мы их просим.

Когда вы просите маленького ребенка сделать что-то, используйте как можно меньше слов. «Найди свои ботинки» гораздо эффективнее, чем «Пожалуйста, пойди найди свои ботинки, чтобы мы могли сесть в машину и вовремя добраться до школы».

Маленьким детям необходимо отстаивать свою волю, демонстрировать, что они сами по себе, и, к сожалению, иногда это означает говорить «нет» только для того, чтобы сказать «нет».

Предоставление простого выбора дает ребенку ощущение контроля и позволяет ему понять, что вы считаете его способным принимать решения.

То, чем занят наш ребенок в данный момент, может не казаться нам важным, но для него это, безусловно, важно. Если мы просим его прийти пообедать или начать делать домашнее задание, когда он занят игрой, это раздражает его не меньше, чем если бы кто-то прервал нас, когда мы составляем важное письмо или редактируем документ.

Если это возможно, подождите, пока ребенок закончит работу, чтобы обратиться к нему с просьбой. Конечно, если он находится на начальной стадии сборки огромного пазла, это невозможно.

В этом случае предупредите о времени. Попробуйте подойти к ребенку, положить руку ему на плечо и сказать что-то вроде: «Я знаю, что ты усердно работаешь над пазлом, но через 10 минут нам нужно будет выйти в магазин за продуктами».

Способность слушать у детей снижается в вечерние часы. Их все еще развивающийся импульсивный контроль слабеет, когда они устают, и в это время они могут быть не в состоянии следовать указаниям. Сложность, конечно, заключается в том, что вы тоже устаете по вечерам, поэтому трудно не потерять терпение.

Легко забыть, что дети не всегда знают элементарные правила, например, как вести себя в музее. Они также не знают о наших планах, если мы им об этом не говорим.

Если у них в голове совершенно другое представление о том, как пройдет день, они неизбежно будут испытывать трудности, когда вы попросите их сделать что-то, что не соответствует их собственному плану.

Заранее определите ожидания. Если вы собираетесь в библиотеку, напомните ребенку, что нужно говорить тихим голосом и пройтись до входа. Если вы идете в парк, сообщите ему, что вы уйдете после того, как он пообедает за столом для пикника.

Ребенок может забыть или запротестовать, но если он будет знать, чего ожидать, он с большей вероятностью подчинится. Кроме того, не превращайте это в борьбу за власть, которая, по сути, вынуждает ребенка отказываться от того, о чем вы его мысленно просите.

Вместо того чтобы пытаться навязать ему свою позицию, попробуйте просто констатировать факты. Скажите что-нибудь вроде: «Если ты сейчас уберешь свои кубики, у нас будет время почитать две сказки на ночь». Затем уйдите или сделайте вид, что заняты наведением порядка в доме. Если ваш ребенок обладает сильным характером, он с гораздо большей вероятностью подчинится, если вы не будете смотреть ему вслед.

Когда дети делают то, о чем мы их просим, они, по сути, отбрасывают свою собственную волю и желания, чтобы угодить нам. Они хотят угодить нам. Однако им гораздо труднее это сделать, если они не чувствуют связи с нами, и им необходимо, чтобы мы регулярно восстанавливали эту связь.