10 вопросов детскому урологу о здоровье мальчика
Внимательные родители знают, что ребенок обязательно должен бывать на профилактических осмотрах у педиатра. Но что насчет узких специалистов? Здоровье мочеполовой системы у мальчиков — деликатная тема, и не каждая мама и даже не каждый папа понимают, как к ней подступиться.
Чтобы у вас осталось меньше вопросов, “Рамблер” спросил о самом главном детского уролога-андролога, заведующего хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника» Максима Сергиенко.
1. Чем занимается детский уролог?
Уролог — специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний мочевыводящей и репродуктивной систем. Это справедливо как для взрослых, так и для детей.Максим СергиенкоДетский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»
Разница заключается только в возрасте пациентов. Детский уролог-андролог ведет мальчиков с рождения до 18 лет.
2. Как он может помочь малышам, а как подросткам?
У детей уролог может выявить патологии, которые не всегда сопровождаются очевидными симптомами и заметны невооруженным глазом, а также подтвердить более очевидные заболевания и назначить необходимое лечение.
А в случае с подростками добавляется и образовательная функция: врач может ответить на вопросы, которые мальчик стесняется задать родителям, рассказать о профилактике инфекций, передающихся половым путем, и о правильной гигиене.Максим СергиенкоДетский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»
3. С какими симптомами стоит пойти к детскому урологу?
Обратиться к врачу стоит при боли и рези при мочеиспускании, сложностях с началом мочеиспускания, частых позывах в туалет, недержании мочи, изменении цвета и запаха мочи. Все это поводы обратиться к детскому урологу.
Безусловно, без внимания специалиста нельзя оставлять покраснение и отек полового члена и мошонки, высыпания в этой области, выделения из полового члена. А также травмы в области промежности, которые могут запустить патологический процесс, если врач вовремя не обратит на них внимание.Максим СергиенкоДетский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»
4. Есть ли такие урологические симптомы, с которыми сразу нужно звонить в скорую?
Любые острые состояния, связанные с мочеиспусканием, покраснением, жжением и болью в области паха требуют срочного осмотра специалиста. Если ребенок маленький, лучше не ехать в клинику, а вызвать скорую помощь.Максим СергиенкоДетский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»
Особенно важно это сделать, если самочувствие мальчика резко ухудшается и сопровождается повышением температуры.
5. В каком возрасте нужно в первый раз показаться урологу?
Каждого мальчика в месяц, год, три года и затем в шесть лет осматривает хирург. Но этого не всегда бывает достаточно: если на профилактическом осмотре у доктора появились вопросы, направить к урологу он может в любом возрасте.Максим СергиенкоДетский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»
Если родителей что-то тревожит или просто хочется проверить ребенка, можно показаться специалисту и по собственному желанию.
6. С какого возраста осмотры детского уролога должны стать регулярными?
Здесь все просто: обязательными и ежегодными осмотры у уролога-андролога должны стать с периода полового созревания, то есть с 14 лет. А затем уже взрослый мужчина должен бывать у уролога раз в год, чтобы исключить проблемы со здоровьем.
7. Какое распространенное урологическое заболевание у мальчиков может приводить к бесплодию?
Одно из самых распространенных — варикоцеле.
Это варикозное расширение вен семенного канатика яичка, которое встречается примерно у 12-25% подростков. Ток крови при нем нарушается, так что яичко постоянно находится в состоянии недостатка питательных веществ и избытка вредных. Риск осложнений вплоть до бесплодия тем выше, чем дольше откладывается визит к урологу.Максим СергиенкоДетский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»
При этом на первых этапах варикоцеле может никак не беспокоить ребенка, а поставить точный диагноз сможет только специалист на приеме и после проведения диагностики.
8. Всегда ли при варикоцеле нужна операция?
Варикоцеле важно вовремя диагностировать и лечить — это первое, о чем должны знать родители мальчиков. Без операции обычно не обойтись. Как минимум потому, что если она не проведена в подростковом возрасте, то рано или поздно вмешательство все равно потребуется.
Сейчас мы делаем малоинвазивные операции, они проводятся через небольшие разрезы, имеют короткий восстановительный период, и мальчики переносят их легко. Но что еще более важно, операция позволяет в разы снизить риск бесплодия и других проблем с мужским здоровьем, тогда как аналогичная операция во взрослом возрасте может оказаться не такой эффективной.Максим СергиенкоДетский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»
9. Почему урологи иногда рекомендуют обрезание всем пациентам?
Обрезание помогает избежать целого спектра заболеваний, связанных с инфекциями половых органов, так как облегчает гигиену и снижает риск передачи этих самых инфекций.
Процедура обрезания является единственным способом справиться с фимозом — сужением крайней плоти, которое затрудняет открытие головки полового члена.Максим СергиенкоДетский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»
10. Утренняя эрекция у маленького мальчика — это патология?
Нет, это не патология и не аномалия. Эрекция бывает у мальчиков разного возраста, даже у младенцев. А связано происходящее с переполненным мочевым пузырем, который давит на простату.Максим СергиенкоДетский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»