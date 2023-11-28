10 вопросов детскому урологу о здоровье мальчика

Внимательные родители знают, что ребенок обязательно должен бывать на профилактических осмотрах у педиатра. Но что насчет узких специалистов? Здоровье мочеполовой системы у мальчиков — деликатная тема, и не каждая мама и даже не каждый папа понимают, как к ней подступиться.

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Чтобы у вас осталось меньше вопросов, “Рамблер” спросил о самом главном детского уролога-андролога, заведующего хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника» Максима Сергиенко.

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1. Чем занимается детский уролог?

Уролог — специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний мочевыводящей и репродуктивной систем. Это справедливо как для взрослых, так и для детей. Максим Сергиенко Детский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»

Разница заключается только в возрасте пациентов. Детский уролог-андролог ведет мальчиков с рождения до 18 лет.

2. Как он может помочь малышам, а как подросткам?

У детей уролог может выявить патологии, которые не всегда сопровождаются очевидными симптомами и заметны невооруженным глазом, а также подтвердить более очевидные заболевания и назначить необходимое лечение.

А в случае с подростками добавляется и образовательная функция: врач может ответить на вопросы, которые мальчик стесняется задать родителям, рассказать о профилактике инфекций, передающихся половым путем, и о правильной гигиене. Максим Сергиенко Детский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»

3. С какими симптомами стоит пойти к детскому урологу?

Обратиться к врачу стоит при боли и рези при мочеиспускании, сложностях с началом мочеиспускания, частых позывах в туалет, недержании мочи, изменении цвета и запаха мочи. Все это поводы обратиться к детскому урологу.

Безусловно, без внимания специалиста нельзя оставлять покраснение и отек полового члена и мошонки, высыпания в этой области, выделения из полового члена. А также травмы в области промежности, которые могут запустить патологический процесс, если врач вовремя не обратит на них внимание. Максим Сергиенко Детский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»

4. Есть ли такие урологические симптомы, с которыми сразу нужно звонить в скорую?

Любые острые состояния, связанные с мочеиспусканием, покраснением, жжением и болью в области паха требуют срочного осмотра специалиста. Если ребенок маленький, лучше не ехать в клинику, а вызвать скорую помощь. Максим Сергиенко Детский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»

Особенно важно это сделать, если самочувствие мальчика резко ухудшается и сопровождается повышением температуры.

5. В каком возрасте нужно в первый раз показаться урологу?

Каждого мальчика в месяц, год, три года и затем в шесть лет осматривает хирург. Но этого не всегда бывает достаточно: если на профилактическом осмотре у доктора появились вопросы, направить к урологу он может в любом возрасте. Максим Сергиенко Детский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»

Если родителей что-то тревожит или просто хочется проверить ребенка, можно показаться специалисту и по собственному желанию.

6. С какого возраста осмотры детского уролога должны стать регулярными?

Здесь все просто: обязательными и ежегодными осмотры у уролога-андролога должны стать с периода полового созревания, то есть с 14 лет. А затем уже взрослый мужчина должен бывать у уролога раз в год, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

7. Какое распространенное урологическое заболевание у мальчиков может приводить к бесплодию?

Одно из самых распространенных — варикоцеле.

Это варикозное расширение вен семенного канатика яичка, которое встречается примерно у 12-25% подростков. Ток крови при нем нарушается, так что яичко постоянно находится в состоянии недостатка питательных веществ и избытка вредных. Риск осложнений вплоть до бесплодия тем выше, чем дольше откладывается визит к урологу. Максим Сергиенко Детский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»

При этом на первых этапах варикоцеле может никак не беспокоить ребенка, а поставить точный диагноз сможет только специалист на приеме и после проведения диагностики.

8. Всегда ли при варикоцеле нужна операция?

Варикоцеле важно вовремя диагностировать и лечить — это первое, о чем должны знать родители мальчиков. Без операции обычно не обойтись. Как минимум потому, что если она не проведена в подростковом возрасте, то рано или поздно вмешательство все равно потребуется.

Сейчас мы делаем малоинвазивные операции, они проводятся через небольшие разрезы, имеют короткий восстановительный период, и мальчики переносят их легко. Но что еще более важно, операция позволяет в разы снизить риск бесплодия и других проблем с мужским здоровьем, тогда как аналогичная операция во взрослом возрасте может оказаться не такой эффективной. Максим Сергиенко Детский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»

9. Почему урологи иногда рекомендуют обрезание всем пациентам?

Обрезание помогает избежать целого спектра заболеваний, связанных с инфекциями половых органов, так как облегчает гигиену и снижает риск передачи этих самых инфекций.

Процедура обрезания является единственным способом справиться с фимозом — сужением крайней плоти, которое затрудняет открытие головки полового члена. Максим Сергиенко Детский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника»

10. Утренняя эрекция у маленького мальчика — это патология?