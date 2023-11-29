Как уложить спать ребенка: эффективный способ от ученых

Каждая мать неоднократно сталкивалась с плачем ребенка, который подчас было невозможно остановить. В такие моменты родители прибегают к различным ухищрениям, чтобы хоть как-то успокоить малыша и вернуть его ко сну.

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Последнее время в сети все чаще обсуждают эффективность коричневого шума. Считается, что он помогает улучшить внимание пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также помогает людям любого возраста быстро засыпать и высыпаться.

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Подробнее о том, что такое коричневый шум и как он помогает быстрее укладывать детей спать, читайте в материале "Рамблера".

Что такое коричневый шум

По словам специалиста по медицине сна доктора Пратибха Догра, коричневый шум – это оттенки звуков, напоминающие низкий рев. Они являются успокаивающими, устойчивыми и гулкими. К коричневому шуму можно смело отнести звуки дождя или шелест ветра – эти и другие похожие звуки вызывают расслабление из-за того, что они напоминают состояние покоя мозга.

Почему шум "коричневый"

На самом деле слово "коричневый" – это отсылка не к цвету, а к фамилии шотландского ботаника Роберта Брауна (brown в переводе с английского "коричневый"). В XIX веке ученый открыл броуновское движение – беспорядочное движение взвешенных частиц из-за столкновений с быстро движущимися молекулами жидкости. Коричневый шум имитирует это движение, но сигналы при этом меняются случайным образом и создают помехи.

Что говорят исследования

По данным ученых, коричневый шум позволяет людям справиться с беспокойством и дольше спать. Такой шум делает людей менее чувствительными к окружающим звукам, он помогает им быстрее засыпать и лучше концентрироваться. Об этом рассказала нейрофизиотерапевт Химани Далмия.

Как правило, чтобы включить коричневый шум сейчас достаточно найти подходящий плейлист или онлайн-запись в открытых источниках. Некоторые люди пользуются специальными приложениями, которые генерируют коричневый шум.

Как коричневый шум влияет на младенцев

Коричневый шум неслучайно стал настоящим спасением для родителей малышей. Подобно взрослым, маленькие дети просыпаются в конце циклов сна. Но если взрослые могут после этого самостоятельно заснуть, то дети нуждаются в помощи и утешении родителей – отчасти именно поэтому они и начинают плакать.

Коричневый шум помогает быстро успокоить младенца и вновь настроить его на сон. Лучше всего, если шум будет звучать естественно – например, как дождь или ручей.