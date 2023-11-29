Как уложить спать ребенка: эффективный способ от ученых

Каждая мать неоднократно сталкивалась с плачем ребенка, который подчас было невозможно остановить. В такие моменты родители прибегают к различным ухищрениям, чтобы хоть как-то успокоить малыша и вернуть его ко сну.

Как уложить спать ребенка: эффективный способ от ученых
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Последнее время в сети все чаще обсуждают эффективность коричневого шума. Считается, что он помогает улучшить внимание пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также помогает людям любого возраста быстро засыпать и высыпаться.

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Подробнее о том, что такое коричневый шум и как он помогает быстрее укладывать детей спать, читайте в материале "Рамблера".

Что такое коричневый шум

По словам специалиста по медицине сна доктора Пратибха Догра, коричневый шум – это оттенки звуков, напоминающие низкий рев. Они являются успокаивающими, устойчивыми и гулкими. К коричневому шуму можно смело отнести звуки дождя или шелест ветра – эти и другие похожие звуки вызывают расслабление из-за того, что они напоминают состояние покоя мозга.

Почему шум "коричневый"

На самом деле слово "коричневый" – это отсылка не к цвету, а к фамилии шотландского ботаника Роберта Брауна (brown в переводе с английского "коричневый"). В XIX веке ученый открыл броуновское движение – беспорядочное движение взвешенных частиц из-за столкновений с быстро движущимися молекулами жидкости. Коричневый шум имитирует это движение, но сигналы при этом меняются случайным образом и создают помехи.

Что говорят исследования

По данным ученых, коричневый шум позволяет людям справиться с беспокойством и дольше спать. Такой шум делает людей менее чувствительными к окружающим звукам, он помогает им быстрее засыпать и лучше концентрироваться. Об этом рассказала нейрофизиотерапевт Химани Далмия.

Как правило, чтобы включить коричневый шум сейчас достаточно найти подходящий плейлист или онлайн-запись в открытых источниках. Некоторые люди пользуются специальными приложениями, которые генерируют коричневый шум.

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Как коричневый шум влияет на младенцев

Коричневый шум неслучайно стал настоящим спасением для родителей малышей. Подобно взрослым, маленькие дети просыпаются в конце циклов сна. Но если взрослые могут после этого самостоятельно заснуть, то дети нуждаются в помощи и утешении родителей – отчасти именно поэтому они и начинают плакать.

Коричневый шум помогает быстро успокоить младенца и вновь настроить его на сон. Лучше всего, если шум будет звучать естественно – например, как дождь или ручей.

Если вы решите включить коричневый шум в комнате ребенка, устанавливайте источник звука не слишком близко к малышу и следите за тем, чтобы громкость не превышала 70 Дб. Кроме того, не лишним будет проконсультироваться со специалистом.

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