Проблемы с пробуждением по утрам — это то, с чем время от времени сталкивается большинство из нас, даже дети. Это нормально, если ребенку время от времени требуется дополнительная поддержка, чтобы собраться в школу. Но если он отказывается вставать с постели каждое утро или его часто приходится будить, это может расстраивать и беспокоить окружающих.

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О том, почему ребенок не хочет вставать в школу и как это исправить, — в материале «Рамблера».

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Почему ребенок не хочет вставать с постели

Существует множество причин, которые могут способствовать нежеланию вашего ребенка вставать с постели. Но прежде чем вы начнете беспокоиться о том, что у ребенка проблемы в школе или тревога, подумайте о том, что причина может лежать в цикле сна вашего ребенка.

Мозг человека несколько раз за ночь проходит через различные циклы сна. Ребенок может находиться в одной из более глубоких частей этого цикла сна, поэтому вывести его из него будет сложнее.

Разумеется, могут быть и другие факторы, например, просмотр видео в позднее время суток, психологические проблемы или некоторые заболевания, такие как синдром беспокойных ног или апноэ во сне. Если вы подозреваете, что что-то может повлиять на вашего ребенка в этих областях, лучше всего обратиться за советом к педиатру.

Поскольку такое повторяющееся поведение может быть связано с целым рядом различных проблем, очень важно разобраться в них. Важно понять причины, по которым ребенок может испытывать трудности с пробуждением по утрам, а затем найти соответствующие стратегии лечения.

Как помочь ребенку встать с постели

Одна из стратегий, помогающих облегчить страдания от необходимости вставать по утрам в школу, — это создание утреннего распорядка, который будет предсказуем изо дня в день. Дети любят регулярность, и знание того, что их ожидает, а также наличие заданий, которые нужно выполнить, может послужить мотивацией. Для детей младшего возраста полезно разбивать задания на мелкие шаги и хвалить их за успешное выполнение.

Некоторым детям нравится будильник, другие же предпочитают нежное пробуждение от родителей. Эмоциональные события в часы бодрствования могут влиять на сон, поэтому если вашего ребенка каждое утро будит громкий, неприятный звук, он может ассоциировать пробуждение со страхом или тревогой. Попробуйте использовать будильник с песнями или успокаивающими звуками. Возможно, вам потребуется несколько попыток, прежде чем вы поймете, что работает лучше всего.

Подумайте о том, чтобы привлечь ребенка к принятию решений. Например, выбирайте одежду перед сном и спросите его, какую рубашку он хотел бы надеть утром. Пусть он выберет к ней брюки и обувь. Дайте им два или три варианта завтрака и попросите выбрать, что они хотят съесть. Это позволит ему немного больше контролировать ситуацию, а вам облегчит следующее утро.

Подростков поощряйте выбирать одежду накануне вечером и помогите им установить этот распорядок, чтобы он стал привычным.

Неплохо бы убедиться, что ваши дети не едят и не пьют слишком много воды прямо перед сном. Это может вызвать дискомфорт в животе или учащенное пробуждение для мочеиспускания посреди ночи и помешать спокойному ночному сну.

Исследования показывают, что отказ от экранного времени (которое включает в себя использование телевизора и планшета) по крайней мере за полчаса — час до сна может повысить эффективность сна для детей. Это может быть сложно для детей, которые используют экраны для выполнения домашних заданий, поэтому, если позволяет расписание, можно попросить детей делать домашние задания раньше в течение дня.

Если ваш ребенок принимает душ утром, подумайте о том, чтобы он перешел на вечернее время, когда теплая ванна или душ могут помочь ему расслабиться.