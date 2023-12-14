Педиатр рассказала, что поможет ребенку справиться с простудой

Больного ребенка лучше не отправлять в садик или школу, советует педиатр Лидия Ильенко.

В беседе с “Комсомольской правдой” она рассказала, что заболевание начнет прогрессировать, если не уделять ему должного внимания. К тому же, больной человек плохо усваивает информацию.

Врач отметила, что зачастую заболеваниям подвержены непривитые дети. Дети без прививок тоже заболевают, но они не погибают и редко оказываются в реанимациях.

Ильенко обратила внимание на тот факт, что больные дети могут заразить других людей в садике или школе. Нельзя сказать точно, кто именно подхватит вирус, но шансы заболеть у здоровых детей велики. К тому же, маленькие дети зачастую много кашляют, совсем не прикрывая рот рукой или платком.

Педиатр напомнила, что своевременное лечение – ключ к быстрому выздоровлению. По ее словам, некоторые родители самостоятельно покупают детям антибиотики и лечат с их помощью обыкновенные вирусные заболевания. Врач предупредила, что так лучше не делать и лучше обратиться к врачу.