Как уберечь детей от переохлаждения, рассказала педиатр

Многие убеждены, что прогулки на свежем воздухе полезны в любом случае, однако это не всегда верно, когда дело касается детей. Об этом подробнее рассказала врач-педиатр Дарья Тещенкова в беседе с "Известиями".

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Педиатр объяснила, что прогулки с детьми до 6 лет – хорошее занятие, но лишь при условии, что температура воздуха не ниже -15 градусов. При этом важно заходить в теплое помещение каждые 20-30 минут.

По словам специалиста, особенно внимательно, планируя прогулку, стоит отнестись к погодным условиям, если ребенку еще нет года. Малыши грудничкового возраста, как правило, на цлице спят в коляске и сказать о том, что они замерзли, не могут. Родители обязаны контролировать этот момент, ведь чем младше ребенок, тем больше его температура тела зависит от температуры окружающей среды.

«Ситуацию можно расценивать как критичную, если кожа ребенка стала холодной, щеки покраснели, а потом стали бледные, контур губ светлый или приобрел синюшный оттенок, ребенок икает или появилась дрожь в конечностях, ребенок слабо реагирует, если его начать будить», — предупредила врач-педиатр.

Также доктор отметила, что важно подбирать одежду, соответствующую погодным условиям. Нередко к переохлаждению приводит как раз тот факт, что родители излишне укутывают свое чадо, из-за чего тот потеет, а уже после – мерзнет. Предпочтение стоит отдавать натуральным материалам и вещам, точно подходящим по размеру.