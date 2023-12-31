Педиатр рекомендовал родителям укладывать малышей спать даже в новогоднюю ночь

Педиатр Османов рекомендовал родителям укладывать маленьких детей спать даже в новогоднюю ночь
Для дошкольников и младшеклассников важен режим, поэтому даже в новогоднюю ночь родителям желательно уложить их спать вовремя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов.
«Для хорошего самочувствия ребенку важен режим, даже в новогоднюю ночь. Ложиться лучше ближе к обычному времени отхода ко сну. Отсутствие полноценного ночного сна может привести к повышенной раздражительности, тревожности, расстройствам сна, нарушению аппетита у ребенка», – сказал Османов.
Он также поделился уловкой, которая поможет уговорить малыша заснуть вовремя.
«Желательно договориться с малышом, что подарки от Дедушки Мороза будут утром, а не ночью. И чем он раньше заснет, тем быстрее наступит утро и под елочкой окажутся заветные подарки», – добавил врач.
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