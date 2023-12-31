Нормальный ребенок должен быстро вырастать из одежды, рассказали медики

Healthday: нормальный ребенок должен быстро вырастать из одежды
Дети, которые не перерастают свою одежду за сезон, могут страдать от дефицита питательных веществ. Об этом эксперты рассказали Healthday.
Лучший способ определить, находится ли вес в ребенка в норме, — это обратиться к педиатру. Однако родители могут ускорить обнаружение дефицита веса. Основные признаки: замедление ежегодного роста, торчащие ребра, ребенок не вырастает из одежды каждый сезон.
Проблемы со здоровьем, которые могут привести к недостаточному весу ребенка, включают пищевую аллергию, гормональные проблемы или проблемы с пищеварением, а также прием лекарств, например, тех, которые используются для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Напряженный график занятий спортом у детей старшего возраста также может способствовать снижению веса.
Диета — важный фактор. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Pediatrics, дети-вегетарианцы примерно в два раза чаще имеют недостаточный вес, хотя 94% из девяти тысяч детей, участвовавших в исследовании, не имели дефицита веса.
Детям с дефицитом веса лучше не использовать смартфоны и телевизоры во время еды, не злоупотреблять перекусами и отказаться от фруктовых соков. Повысить калорийность пищи могут оливковое масло или другие полезные масла и ореховые пасты.
Кроме того, рацион любого человека в возрасте от 2 лет и должен включать разнообразные фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, обезжиренные и нежирные молочные продукты. Важно, чтобы в диете было достаточно белка из яиц, фасоли, хумуса. Также можно добавлять ломтики авокадо в гамбургеры и салаты, а смузи могут повысить калорийность и питательность рациона.
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