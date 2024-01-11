Ученые выяснили, правда ли первенцы образованнее более поздних детей

Ученые решили проверить две психологические модели, связанные с очередностью рождения, которые, как считается, влияют на образованность и интеллектуальные способности первенцев и и более поздних детей, – модели поиска ниши и слияния.

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Для модели поиска ниши характерны такие утверждения: братья и сестры вероятнее всего выберут конкурирующие направления, причем первенцы стремяться развивать карьеру в более консервативных направлениях, а поздние дети чаще выбирают стиль поведения "мятежников", проявляют себя больше в творческих профессиях. Модель слияния подразумевает, что первенцы вырастают более образованными просто потому, что с годами интеллектуальная среда в семье становится все более размытой, а последующим детям не хватает мотивации для совершенствования своего развития.

Ученые Университета Хьюстона изучили данные исследовательского проекта Project Talent, которые были собраны на основании анализа влияния очередности рождения на выбор карьеры в определенной сфере, заслуги в профессии и социальный статус. В исследовании участвовали 377 тысяч американских школьников. Первое было проведено в 1960-м году, а повторное, спустя 50 лет после первоначальной оценки.

Благодаря этой научной работе, ученые смогли подтвердить, что первенцы и впрямь более образованны, че позднее родившееся в семье дети. Их карьеры обычно складываются удачнее, благодаря хорошо развитому интеллекту. Также из исследования стало ясно, что именно первенцы чаще склонны к выбору т ворческих профессий.