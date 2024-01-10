Угасает ли любовь со временем, выяснили ученые

Живет ли любовь три года, решили выяснить ученые. Для этого они провели целое исследование, о результатах которого сообщает издание Daily Express.

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Специалисты опросили более 3900 человек, которые состоят как в длительных отношениях (20 лет), так и не очень (не более 2 лет). Как оказалось, со временем чувства действительно угасают, при чем у женщин это происходит быстрее, чем у мужчин.

"Было обнаружено снижение романтических чувств среди женщин: те, кто помолвлен или состоит в браке более трех лет, сообщают о своих чувствах к партнеру на 55% реже, чем те, кто состоит в новых отношениях".

Для сравнения, у мужчин этот показатель составил 9%. Как объяснили ученые, они тратят меньше времени на бытовые дела, которые "убивают" романтику.