«Соленый» лоб у ребенка может говорить о заболевании
В некоторых странах популярны сказки, в которых утверждается, что "соленый лоб" у ребенка свидетельствует о его проклятии или надвигающейся беде. Сказки сказками, однако Mirror пишет о том, что если после поцелуя ребенка в лоб можно ощутить вкус соли на губах, это может говорить о наличии у малыша генетического заболевания.
Речь идет о муковисцидозе. В статье описаны многие случаи, которые подтверждают, что "соленая" кожа может быть симптомом этого недуга.
«У людей с муковисцидозом, как правило, в поту содержится в два-пять раз больше соли (хлорида натрия). Родители зачастую первыми замечают этот симптом муковисцидоза, потому что ощущают вкус соли, когда целуют ребенка», – говорится в материале.
Также в статье приведены примеры людей, которые именно таким образом узнали о своей болезни.
Муковисцидоз – часто наследственное заболевание, которое характеризуется поражением желез внутренней секреции и нарушениями в работе органов дыхания и ЖКТ.
Диагноз может поставить лишь квалифицированный специалист, опираясь на необходимые анализы и исследования.
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