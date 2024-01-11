«Соленый» лоб у ребенка может говорить о заболевании

В некоторых странах популярны сказки, в которых утверждается, что "соленый лоб" у ребенка свидетельствует о его проклятии или надвигающейся беде. Сказки сказками, однако Mirror пишет о том, что если после поцелуя ребенка в лоб можно ощутить вкус соли на губах, это может говорить о наличии у малыша генетического заболевания.