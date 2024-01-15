Сябитова объяснила, когда наступает очередь детей заботиться о родителях

Роза Сябитова знает все о воспитании детей. А недавно телеведущая ответила на давний вопрос о том, когда они должны начинать заботиться о своих родителях. Об этом артистка рассказала у себя в соцсетях.

По мнению Розы Сябитовой, дети имеют определенный долг перед родителями. Однако актуально это лишь в тех случаях, когда мать с отцом заботились о ребенке, пока он сам был не в состоянии справиться с этим.

«Долги детей вступают в силу, когда родители состарятся», — считает Роза Сябитова.

В то же время теледива отмечает, что этот постулат не распространяется на родителей-алкоголиков.

«Жизнь-бумеранг. Это замечено давно. Плохое воспитание детей тянет за собой и плохое отношение к родителям», — заявила звезда.

Тем не менее Роза Сябитова призвала детей не жаловаться на то, что родители им чего-то не дали. Возможно, они и без этого отдали наследникам все, что у них было.