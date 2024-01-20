Ученые назвали главные факторы хорошей успеваемости ребенка в школе

Исследователи из Норвежской школы бизнеса в Осло установили ключевые факторы, определяющие академическую успеваемость школьников. Статья опубликована в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

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Выводы ученых основаны на анализе данных 600 тыс. учащихся из 79 стран, принимавших участие во всемирном исследовании PISA Организации экономического сотрудничества и развития в 2018 году. Целью мероприятия было оценить образовательные системы разных государств, сравнив результаты тестов 15-летних школьников по математике, естественным наукам и чтению.

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Итоговые оценки контрольных работ позже были преобразованы в показатели коэффициента интеллекта (IQ) для более детального изучения.

Помимо академических тестов, исследование также затронуло ряд психологических факторов: уровень образования родителей, отношение учащихся к своим учителям, оценка своих способностей к учебе, воспринимаемая родительская поддержка, школьная мотивация, общая самооценка и самоопределение. Каждый из этих параметров оценивался с помощью специально разработанных шкал, состоящих из нескольких пунктов, где ученики отвечали в диапазоне от "совершенно не согласен" до "полностью согласен".

Самооценка академической компетентности оказалась самым сильным предиктором результатов PISA. Это означает, что учащиеся, которые уверены в своих способностях к познанию, как правило, добиваются лучших результатов в учебе. Исследование показало, что только этот фактор объясняет значительную часть различий в баллах PISA.

Еще одним важным определяющим фактором стал уровень образования родителей, особенно матерей. Оказалось, что уровень образования мам подростков имеет заметную предсказательную силу в отношении баллов учащихся по PISA. Это говорит о том, что качество образования женщин, возможно, отражающее интеллектуальную среду в семье и ценность образования, существенно влияет на успеваемость ребенка. Это также намекает на генетический компонент интеллекта.

Интересно, что воспринимаемое качество преподавания и общая самооценка не были так тесно связаны с баллами PISA, как другие факторы. Это бросает вызов некоторым распространенным представлениям о влиянии качества преподавания и самооценки на академическую успеваемость.

«Успех в школе определяется многими факторами. Родительское образование, часто являющееся функцией интеллекта, является важным фактором, а сама школа — гораздо меньше», — отметил ведущий автор исследования, профессор Адриан Фернхэм.