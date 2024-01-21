Готовы к труду и обороне: смогут ли современные школьники осилить нормативы ГТО

Сдачу нормативов «Готов к труду и обороне» предлагают сделать для школьников обязательной. С такой инициативой депутаты обратились к министру просвещения России. Но потянут ли современные школьники прежние нормативы?

© Вечерняя Москва

Если закон примут, то нововведения коснутся не только обучающихся, но и учителей, а также школьных врачей.

Видео дня

Доктор биологических наук, сертифицированный персональный тренер международного уровня ISSA, проректор по научной работе лицея «Ученый фитнес» Александр Мирошников считает, что инициатива депутатов — верная.

— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все время говорит об «эпидемии гиподинамии» — люди стали мало двигаться. И каждый год выпускает рекомендации то по аэробным (физические упражнения, которые помогают насыщать легкие кислородом и длительное время поддерживают частоту сердечных сокращений в зоне безопасного пульса. — «ВМ»), то по кардиотренировкам, мы все их читаем, киваем, но... ничего не меняется, — рассуждает эксперт. — Если же нормы ГТО ввести в качестве обязательных, то это как минимум подтолкнет молодое поколение заниматься физкультурой. С одним крайне важным уточнением: должна быть не только сдача норм ГТО, но и система подготовки к этой сдаче. Как минимум в ходе уроков физкультуры. А может быть, и в рамках занятий в спортивных секциях. Иначе смысла в сдаче нормативов никакого. Ну сдали, провели мероприятие, отчитались. И что?

Снизить требования

Эксперт также советует пересмотреть нормативы ГТО.

— Они должны стать более мягкими. Ведь, во-первых, большинство детей и подростков сейчас растренированы. И это объективно. В СССР, когда не было интернета и сотен программ телевидения, дети больше времени проводили на улице, они двигались. Досуг современного подростка — соцсети и ролики в интернете. Если он не посещает спортивную секцию, ему просто негде двигаться, — пояснил Александр Мирошников. — И вот ему говорят 15 раз подтянуться на перекладине. Конечно, он не подтянется! А как показывает практика, если у подростка — то есть человека с еще не устоявшейся, подвижной психикой что-то не получается, да еще у всех на глазах, он реально впадает в отчаяние.

Вплоть до депрессии и суицида. Так что нормы должны быть такими, чтобы их могло выполнить подавляющее большинство. Пусть не на золотой значок ГТО, так на серебряный, бронзовый, да хоть деревянный! А уже потом, с течением времени, эти нормативы нужно плавно повышать. Ведь главное, повторю, не то, чтобы подросток получил какой-то там значок. А чтобы спортом занимался.

Персональный фитнес-тренер, член Международной ассоциации спортивных наук Руслан Халилов уточняет важный момент:

— Даже сейчас, когда сдача норм ГТО добровольна, это мероприятие часто проводится «для галочки». Физрукам в школах, которые нормативы принимают, нужна красивая отчетность. Поэтому они сначала зазывают ребят на сдачу, а потом «натягивают» результаты. Если ребенок пришел сдавать ГТО, то какой-то значок, будьте уверены, ему достанется — потому что физруку важно отчитаться. А уж если сдача нормативов станет обязательной, то натяжка результатов примет массовый характер, только и всего.

Переломить тенденцию

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает, что обязательная сдача нормативов ГТО — если ее вводить — должна стать частью продуманной идеологической политики.

— Я напомню — сам комплекс ГТО появился еще до Великой Отечественной войны. Причем не просто так, а в рамках подготовки к этой войне. Поэтому его так и назвали — «Готов к труду и обороне». СССР был единственной социалистической страной, окруженной врагами, и все понимали, что рано или поздно нам придется с ними воевать. Именно поэтому ГТО сдавали добровольно, сознательно и массово.

Сдача нормативов и получение значка было делом престижным. Настолько, что нашло отражение в стихотворении поэта Самуила Маршака «Рассказ о неизвестном герое», в котором описывается типичный молодой москвич 1930-х.

— Позднее, спустя 30–40 лет после написания этих строк, нормативы ГТО по-прежнему сдавали, но уже не так массово, — рассуждает Караев. — Реальная, а не газетная, идеология, изменилась. Стало круто иметь не золотой значок «Готов к труду и обороне», а магнитофон и джинсы. Появилось понятие «откосить от армии». А в конце 1980-х прозвучала программная, на самом деле, песня группы «Любэ» «Дуся — агрегат», в которой были такие строчки: «Помни о фигуре, о мускулатуре. Соблюдай культуру тела. Тело — в дело».

Все тогда понимали, о каком «деле» речь. А кто не застал те времена, могут сейчас понять, посмотрев сериал «Слово пацана». Налицо — принципиальнейший, парадигмический сдвиг. Хорошая физическая форма стала необходима криминалу. Для целей хулиганства или наживы — например, рэкета. А кому наша физическая форма нужна теперь — совершенно неясно.

С одной стороны, как пояснил эксперт, государство всячески поддерживает желание заниматься физкультурой:

— В Москве, например, в каждом районе построено несколько ФОКов — физкультурно-оздоровительных комплексов. Почти в каждом дворе есть приличные спортивные площадки. С прошлого года все желающие могут получить социальный налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом: 13 процентов от стоимости оплаченных услуг, — рассказывает Караев. — С другой стороны, по данным Минобороны, лишь 10 процентов лиц призывного возраста идут служить. У одних — отсрочки, у других — проблемы со здоровьем.

Но всеобщая сдача нормативов ГТО школьниками должна переломить эту тенденцию и оздоровить подрастающее поколение. Другой вопрос — что она, по мнению экспертов, должна вводиться постепенно и не становиться «мероприятием для галочки», как многие массовые физкультурные события.

В рамках подготовки к сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» необходимо также изменить подход к проведению в школе уроков физкультуры.

В ТЕМУ

Уже сегодня значок ГТО дает преимущество при поступлении в вуз. За золотой, например, могут начислить от 1 до 5 баллов к результатам ЕГЭ — в зависимости от вуза. При высоком конкурсе эти баллы могут стать решающими. Чтобы сдать норматив ГТО, нужно зайти на сайт gto.ru, кликнуть на раздел «Стать участником движения», авторизироваться и записаться на сдачу нормативов в ближайшем центре тестирования. Приходить на сдачу норматива нужно с документом, удостоверяющим личность, и справкой-разрешением от терапевта.

СПРАВКА

История комплекса нормативов ГТО («Готов к труду и обороне») началась 24 мая 1930 года — когда в газете «Комсомольская правда» появилось обращение с предложением провести всесоюзные спортивные испытания «Готов к труду и обороне».

Инициатором послания выступил комсомол, который предлагал создать стандарты для оценивания физического состояния всех советских граждан. Первые нормативы разработал обычный московский физкультурник Иван Осипов. Сдать их могли только мужчины старше 18 и женщины старше 17 лет. Допуск давал врач, который проверял, не навредит ли человеку спортивная нагрузка. Всего физкультурников ждало 21 испытание: бег, лазанье по канату, прыжки в длину, метание гранаты и другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы:

— Вводить всеобщую сдачу ГТО необходимо только после тщательной подготовки. Во-первых, часть уроков физкультуры должна быть посвящена именно тренировкам сдачи конкретных нормативов.

Ну, скажем, учимся бросать гранату, ставим технику — чтоб бросить дальше и не вывихнуть плечо. В некоторых школах, кстати, практика подобных уже введена. Во-вторых, нужна популяризация самой идеи. Мне очень нравится, что сейчас регулярно, в том числе и в Москве, проводятся большие спортивные праздники, где сдать ГТО можно всей семьей.

К этим праздникам привлекаются СМИ, артисты, все проходит под музыку, очень бодро и весело. В-третьих, нужны соревнования по дисциплинам, в рамках которых нормативы сдаются. Ну, например, организуется праздник ГТО, где все участники подтягиваются на перекладине или, скажем, отжимаются или прыгают с места. И за них болеют родственники и друзья. Иными словами, сдача ГТО должна стать таким квестом, который просто хочется пройти. А если сразу ввести порядок «пусть сдают все», да еще повесить это на физруков, которым и без того есть чем заняться, то начнутся приписки. В позднем СССР, кстати, при сдаче нормативов ГТО, они тоже были. Не надо наступать на те же грабли.

Еще один важный момент: нужно сделать так, чтобы все вузы давали льготы значкистам ГТО.

КСТАТИ

Нормативы ГТО постоянно менялись. Какие-то ужесточались, какие-то становились легче.

Так, например, для получения золотого значка ГТО советский 16-летний юноша должен был подтянуться на перекладине 12 раз, а нынешний — уже 14.