Эксперт пояснил, почему важно увеличение числа многодетных семей в России

Устойчивый естественный прирост населения в России возможен только в том случае, если средний коэффициент рождаемости составит 2,1 ребенка на женщину, рассказал "РГ" председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

© Rg.ru

По его словам, сегодня этот коэффициент равен 1,42. Чтобы он начал расти, в России должно увеличиться число семей, в которых воспитывается трое и более детей, говорит эксперт.

Рыбальченко уточнил, что, согласно последним данным, среди всех российских семей с детьми до 18 лет более 30% семей воспитывает двоих детей и еще более 9% - троих и более детей.

При этом сегодня первых детей рожает самое малочисленное поколение россиян - "дети девяностых". А больше половины всех рождений приходится на женщин старше 30 лет, поскольку это самая многочисленная категория женщин репродуктивного возраста. Таких россиянок сегодня более 13 млн.

Рыбальченко обратил внимание, что в 2023 году рождаемость продолжила снижаться. В январе - августе прошлого года в России родилось 850 187 детей, что меньше на 22 166 детей, или на 2,5%, чем в аналогичном периоде 2022 года.