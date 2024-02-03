Эксперт заявила, что около половины российских подростков не вовлечены в домашний труд

«К сожалению, сегодня около 50% детей старше 14 лет не вовлечены в домашний труд. 40% детей не привлекаются родителями к приготовлению пищи, а это предпосылки к потреблению быстрого питания, что несет риски для здоровья нации, репродуктивного, в частности. Отсутствие бытовых навыков обуславливает и откладывание создания семьи на возраст после 30 лет, что идет вразрез с нашими государственными целями», - сказала она.