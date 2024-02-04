Бирюзовый автобус, пирог с черемухой и летучий дедушка. Что почитать всей семьей

Каждую неделю сотрудники московских библиотек выбирают для малышей, детей постарше и подростков книги, которые скрасят любой вечер. Светлана Денисова из библиотеки № 21 советует произведения современных отечественных авторов.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

Малышам

«Веселый пожарный» Ирины Зартайской

«Веселый пожарный», познавательная и невероятно увлекательная книга для самых юных читателей, станет экскурсом в эту профессию. Дети узнают, что быть пожарным — очень непросто. Такой человек должен быть готов в любое время дня и ночи отразить огонь, с которым шутки плохи.

Прекрасные иллюстрации художницы Дарьи Григорьевой покажут, какими удивительными бывают истории о спасении людей из пожара.

Ирина Зартайская — лауреат Всероссийского конкурса стипендиатов фонда «Новые имена», сотрудница Музея театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге. Книги для детей она пишет в свободное от работы время.

«Свинка-балеринка и ведро слез» Ольги Вербицкой

Занимательная сказка Ольги Вербицкой «Свинка-балеринка и ведро слез» увлечет не только маленьких читателей, но и их родителей. У главной героини истории, маленькой свинки, есть большая мечта — стать балериной и танцевать на сцене. А вот удастся ли ей осуществить задуманное, особенно после того, как ее высмеял самый известный артист на ферме?

К счастью, у свинки есть заботливая мама и верные друзья, которые будут поддерживать ее и помогать во всем. После чтения обсудите с ребенком, как важно идти к цели и не сдаваться.

Детям постарше

«Маленький бирюзовый автобус» Ольги Фадеевой

В 2023 году книга «Маленький бирюзовый автобус» стала победителем в номинации «Проза» литературной премии имени С.Я. Маршака — и совершенно заслуженно. Детективная история переносит в мир захватывающих тайн. Главные герои, отшельник Тим и непоседливая Марго, отправляются навстречу опасным приключениям, чтобы узнать секрет старого графа и отыскать сокровище.

Книга читается на одном дыхании. Она помогает понять, как важно находить друзей, не замыкаясь в себе и своем одиночестве.

Повесть Виктора Ольшанского «Летучий дедушка» — о любви и умении любить, о том, какие чудеса способно творить это чувство.

Сюжет прост: дедушка, который куда-то улетел уже очень давно, иногда возвращается к внучке, чтобы помочь ей справиться с той или иной трудностью. История очень трогательная, но в то же время увлекательная — она помогает еще больше ценить близких, которые рядом.

Подросткам

«Восьмерка. Дорогая Рита» Марии Якуниной

Под одной обложкой — две повести современной писательницы Марии Якуниной, обе высоко оценили члены жюри Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру».

Главная героиня первой истории — еще не родившаяся девочка, тщательно выбирающая семью, в которой однажды появится на свет. Но по пути она сталкивается с трудностями и даже ревностью: оказывается, ее уже успел опередить другой ребенок. Смогут ли они подружиться и стать семьей?

Главная героиня второй повести лежит в реанимации, а в это время ее сестра, с которой они поссорились, не находит себе места. Это прекрасная история о сестринстве, семейной тайне и борьбе с собой. Оба произведения Марии Якуниной могут помочь читателям пересмотреть отношение к родным и задуматься над своими поступками.

«Пирог с черемухой» Марии Шелухиной

Еще одна прекрасная книга о семье и семейных отношениях. 14-летняя Даша вместо легкого беззаботного лета получает кое-что совсем другое. Вдруг случается нечто, навсегда переворачивающее ее представление о родителях, бабушке и дедушке. Девочка начинает смотреть на них совсем иначе, ей приходится быстро повзрослеть. Что именно происходит? Узнаете об этом, если прочтете книгу.