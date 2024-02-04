На свидетельстве о рождении появится новая отметка
Отметку о российском гражданстве нового образца будут ставить на свидетельство о рождении детей до 14 лет. Соответствующий проект приказа подготовили в МИД во исполнение Указа Президента РФ от 22 ноября 2023 года.
Также изменен порядок пропуска через государственную границу несовершеннолетних. Теперь они должны предъявлять документы, подтверждающие российское гражданство. «Парламентская газета» выяснила, что изменится.
Новая форма
Министерство иностранных дел предлагает видоизменить штамп о гражданстве Российской Федерации, который ставят на свидетельство о рождении. Такую отметку получают дети до 14 лет, чьи родители приобрели гражданство РФ, а также являющиеся гражданами России по рождению, то есть когда один или оба родителя российские граждане, а ребенок мог родиться в любой стране.
Новая отметка будет размером 100 на 60 миллиметров, в ней указано, на каком основании приобретено гражданство, дата и номер решения, наименование органа, ведающего делами о гражданстве РФ. Ее заверят подписью должностного лица и скрепят гербовой печатью.
Оформляют такой штамп подразделения по вопросам миграции МВД на региональном и районном уровнях, дипломатические представительства и консульские учреждения на основании письменного заявления родителя, опекуна, попечителя или законного представителя, если ребенок — сирота.
В штампе, который ставят сейчас, графы называются несколько иначе — приводится наименование уполномоченного органа, дата и номер решения о присвоении гражданства.
Также разработан образец отметки в связи с прекращением российского гражданства. Его хотят ставить на бланке свидетельства о рождении, в нем будут указаны основания аннулирования гражданства.
Чем подтвердить гражданство
Кроме того, произошли изменения в регламенте выезда за рубеж несовершеннолетних, о чем на днях проинформировала Пограничная служба. Если раньше детям до 14 лет не требовались документы, подтверждающие их российское гражданство, то теперь их нужно предъявлять.
Пропускать через границу будут при наличии:
- заграничного паспорта;
- дипломатического или служебного паспорта;
- свидетельства о рождении, подтверждающего гражданство РФ, с официальными отметкой и печатью;
- свидетельства о приобретении гражданства РФ по рождению;
- документа, выданного полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей гражданство РФ.
Для оформления документов, в том числе проставления отметок, нужно обращаться в территориальные органы МВД.
Первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова пояснила «Парламентской газете», что нововведения связаны с изданием Указа Президента РФ от 22 ноября 2023 года «Вопросы гражданства Российской Федерации», которым в числе прочего предусмотрен исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие российского гражданства.
«В связи с этим изменились правила пропуска детей через государственную границу — теперь ее пересечение возможно при наличии таких документов, как, например, свидетельство о рождении с отметкой о наличии гражданства, свидетельство о приобретении гражданства по рождению. Кроме того, наличие российского гражданства у ребенка может быть подтверждено также паспортом его родителя, если сведения о ребенке содержатся в данном паспорте и заверены в установленном порядке», — сообщила Рукавишникова.