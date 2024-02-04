На свидетельстве о рождении появится новая отметка

Отметку о российском гражданстве нового образца будут ставить на свидетельство о рождении детей до 14 лет. Соответствующий проект приказа подготовили в МИД во исполнение Указа Президента РФ от 22 ноября 2023 года.

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Также изменен порядок пропуска через государственную границу несовершеннолетних. Теперь они должны предъявлять документы, подтверждающие российское гражданство. «Парламентская газета» выяснила, что изменится.

Новая форма

Министерство иностранных дел предлагает видоизменить штамп о гражданстве Российской Федерации, который ставят на свидетельство о рождении. Такую отметку получают дети до 14 лет, чьи родители приобрели гражданство РФ, а также являющиеся гражданами России по рождению, то есть когда один или оба родителя российские граждане, а ребенок мог родиться в любой стране.

Новая отметка будет размером 100 на 60 миллиметров, в ней указано, на каком основании приобретено гражданство, дата и номер решения, наименование органа, ведающего делами о гражданстве РФ. Ее заверят подписью должностного лица и скрепят гербовой печатью.

Оформляют такой штамп подразделения по вопросам миграции МВД на региональном и районном уровнях, дипломатические представительства и консульские учреждения на основании письменного заявления родителя, опекуна, попечителя или законного представителя, если ребенок — сирота.

В штампе, который ставят сейчас, графы называются несколько иначе — приводится наименование уполномоченного органа, дата и номер решения о присвоении гражданства.

Также разработан образец отметки в связи с прекращением российского гражданства. Его хотят ставить на бланке свидетельства о рождении, в нем будут указаны основания аннулирования гражданства.

Чем подтвердить гражданство

Кроме того, произошли изменения в регламенте выезда за рубеж несовершеннолетних, о чем на днях проинформировала Пограничная служба. Если раньше детям до 14 лет не требовались документы, подтверждающие их российское гражданство, то теперь их нужно предъявлять.

Пропускать через границу будут при наличии:

заграничного паспорта;

дипломатического или служебного паспорта;

свидетельства о рождении, подтверждающего гражданство РФ, с официальными отметкой и печатью;

свидетельства о приобретении гражданства РФ по рождению;

документа, выданного полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей гражданство РФ.

Для оформления документов, в том числе проставления отметок, нужно обращаться в территориальные органы МВД.

Первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова пояснила «Парламентской газете», что нововведения связаны с изданием Указа Президента РФ от 22 ноября 2023 года «Вопросы гражданства Российской Федерации», которым в числе прочего предусмотрен исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие российского гражданства.