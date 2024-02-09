Прокуратура возмутилась слишком коротким переменам в самарской школе

Прокуратура Промышленного района Самары после проверки внесла представление директору школы №154, где нарушали санитарные нормы, и привлекла к дисциплинарной ответственности заместителя директора.

© Unsplash.com

Ранее родитель одного из учащихся пожаловался в надзорное ведомство на то, что у детей чрезмерная нагрузка в образовательном учреждении.

Так, по нормам перемены между уроками должны составлять не менее 10 минут, а большая перемена (после второго или третьего урока) — 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после второго и третьего уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.