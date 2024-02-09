В Совфеде решили взяться за проверку деятельности онлайн-репетиторов
Из-за участившихся случаев мошенничества в сфере подросткового образовательного онлайн-контента в российском парламенте задумались о необходимости законодательного регулирования деятельности репетиторов. Об этом РИА Новости заявила первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
«Поддерживаю коллег-сенаторов и депутатов в необходимости законодательного ограничения деятельности инфобизнесменов, организующих платные курсы в сети. При этом считаю, что особенно важно в этой сфере обратить внимание на платные образовательные курсы, направленные на детскую и подростковую аудиторию с целью дополнительного образования или подготовки к экзаменам», – подчеркнула сенатор.
По словам Ирины Рукавишниковой, в последнее время все чаще вскрываются случаи "информационного мошенничества", когда люди без достаточной профессиональной подготовки проводят платные курсы по самым разным образовательным программам.
Обещая "просто и понятно объяснить сложные темы школьной программы или подготовить к экзаменам в короткие сроки", они выдают подросткам информацию, порой не соответствующую действительности. В итоге дети не достигают обещанных результатов, передает "Уралинформбюро".
Особо опасными сенатор назвала случаи, когда мошенники намеренно искажают информацию, "формируя ложную картину мира среди своих несовершеннолетних слушателей".
«Такая ситуация затрагивает не только гуманитарные, но также естественные и технические отрасли знания. Поэтому мы планируем в самое ближайшее время обратить внимание законодателей на качество образовательного контента в сети, направленного на несовершеннолетних», – подчеркнула Ирина Рукавишникова.