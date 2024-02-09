В 2024 году изменится содержание ЕГЭ по литературе

Cодержание ЕГЭ по литературе подверглось серьезным изменениям: число эпических, лироэпических или драматических произведений уменьшилось с 43 до 18.

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В программе осталось только творчество авторов второй половины XIX и ХХ века, а произведения древнерусской литературы и авторов, творивших до второй половины XIX века — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя — участники ЕГЭ могут привлекать лишь по желанию.