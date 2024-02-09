Адвокат: выплату алиментов в твердой сумме можно взыскать через суд

Адвокат Анна Аржанникова рассказала, что в том случае, если сумма алиментов в процентах от зарплаты слишком мала, можно потребовать выплаты в твёрдой денежной сумме через суд, если у бывшего супруга есть неофициальный доход.

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Если мать тратит на содержание детей гораздо больше, чем получает от бывшего мужа, то размер твёрдой денежной суммы определит суд, учитывая максимально возможное сохранение ребёнку прежнего уровня его обеспечения с учётом положения сторон, объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Аржанникова назвала ещё три категории, которые могут потребовать алименты после развода. Это бывшая жена в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка, нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребёнком-инвалидом, и бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента его расторжения.