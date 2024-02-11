В Госдуме предложили компенсировать дефицит нянь строительством детских садов при вузах

«Нужно, чтобы больше строилось ясельных групп, чтобы при вузах и средне специальных заведениях открывались ясли и детские сады. Необходимо, чтобы выплата, которая идёт с фонда социального страхования, которая идёт для женщин, реже для мужчин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, выплачивалась не до 1,5 лет, а до трёх лет. Чтобы можно было, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, ещё и работать. Недавно этот вопрос был решён — это возможность женщинам получать одновременно и пособие и самим трудиться, находясь в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Это возможность полноценно работать, в том числе и удалённо, и заключая договоры гражданско-правового характера. Но возраст ребёнка можно продлить до трёх лет».