В Британии рассматривают введение запрета на использование соцсетей для детей

В Великобритании идут дебаты о вреде цифровых технологий для несовершеннолетних. Об этом пишет The Guardian.

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Активисты требуют установить более эффективную защиту для детей в соцсетях, а некоторые даже призывают к запрету телефонов. Так, мать трансгендерной школьницы, убитoй в феврале прошлого года, призвала заменить обыкновенные смартфоны на специальные гаджеты для тех, кому еще не исполнилось 16 лет.

«Если вам нет 16 лет, вам стоит иметь "детский телефон", на котором не будет всех тех приложений для социальных сетей, которые есть сейчас», - уверена женщина.

Она выразила солидарность с теми родителями, которые считают, что соцсети сыграли определенную роль в потере их детей. Британка твердо намерена бороться с опасностью, которую, по ее мнению, несет использование смартфонов в детских сообществах.

Член парламента от партии "Новые консерваторы" Тори Кейтс выступает за полный запрет социальных сетей и "борьбу с Meta, TikTok и Apple".

«Мы хотим, чтобы ответственность за безопасность детей в интернете несли именно технологические компании», - соглашается с ней Рани Говендер, сотрудник NSPCC (британской благотворительной организации по защите детей. - прим. "Газета.Ru").

Член палаты лордов Бибан Кидрон полагает, что проблему зависимости детей от гаджетов могут устранить компании-разработчики приложений.

«Мы должны сосредоточиться на том, почему мы позволяем компаниям давать детям продукты, вызывающие привыкание? [Это] бракованный продукт: они должны его исправить», - уверена активистка.