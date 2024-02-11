Милонов предложил выделять беспроцентные ссуды многодетным

В этом году, объявленном президентом России Годом семьи, стоит подумать о выделении многодетным семьям беспроцентных ссуд на строительство жилья и ваучеров на услуги нянь.

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Об этом сказал зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов «Парламентской газете».

В Госдуме предложили компенсировать дефицит нянь строительством детских садов при вузах.

«Им надо выделять землю и давать беспроцентные ссуды на строительство домов», — отметил Милонов.

Большим семьям, по его мнению, нужно выдавать и ваучер на услуги няни.

«Это будет и создание дополнительных рабочих мест для нянь, и родителям станет легче», — считает депутат. Он заверил, что будет готовить соответствующие инициативы.

По мнению парламентария, трое детей в семье должны восприниматься в обществе как норма.

«Это как раз стандарт, иначе семья будет сокращаться из поколения в поколение», — сказал политик.