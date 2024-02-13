Многодетным предлагают разрешить парковку на платных стоянках

«Я считаю, что нам не нужно никаких ограничений, и многодетная семья должна иметь право на безвозмездной основе оставить свой автомобиль абсолютно на любом свободном парковочном месте. И это поможет ей, во-первых, припарковать машину как можно ближе к входу от того пункта, в который семья направляется. Это очень хорошая мера именно косвенной поддержки многодетных семей, когда не прямые выплаты на руки в виде пособий, а именно вот такие преференциальные льготы, которыми нельзя злоупотребить. И те люди, которые говорят о том, что данная мера поддержки является популистской, точно никогда не сопровождали многодетные семьи во время похода в магазин, в поликлинику. Поэтому очень нужная своевременная мера именно в год семьи».