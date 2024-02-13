Депутат Тутова рассказала, когда может измениться ЕГЭ по естественным наукам

Если будут одобрены изменения о сдаче ЕГЭ по точным и естественным наукам, о которых говорила вице-премьер Татьяна Голикова, то они вступят в силу не ранее сентября 2025 года. Об этом заявила член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова в беседе с «Дума ТВ» 13 февраля.

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Она отметила, что любые анонсируемые изменения в ЕГЭ должны быть заранее доведены до всех участников образовательного процесса.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 8 февраля, что в России прорабатываются подходы по изменению сдачи единого государственного экзамена по физике, математике и другим естественным наукам. Она не раскрыла, что именно может измениться, отметив, что эксперты обсуждают варианты.

Лариса Тутова пояснила, что изменения будут касаться подхода, когда на каждую вузовскую специальность будет приниматься экзамен ЕГЭ по математике.

«Математические знания требуются при подготовке специалиста высокого профиля. Но это предложение пока обсуждается, и четкого решения о том, что это будет, пока нет», — сказала депутат.

Она считает, что процесс сдачи ЕГЭ и его форму менять не нужно. «Есть над чем работать» в подготовке к ЕГЭ и содержательной части.