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Российская авиакомпания начала выдавать свидетельства рожденным в небе детям

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выдавать свидетельства детям, рожденным в небе на ее самолетах. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Российская авиакомпания начала выдавать свидетельства рожденным в небе детям
© Lenta.ru

Представители компании отметили, что в свидетельствах будут указаны дата, время, высота, номер борта, ряд кресел, а также координаты, спроецированные на землю. Таким образом, в будущем ребенок сможет посетить место, пролетая над которым появился на свет.

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Уточняется, что первый такой документ уже был выдан маме девочки, родившейся на рейсе из Москвы в Душанбе 10 января.

Ребенок оказался здоровым, его рост составил 46 сантиметров, а вес — 2,6 килограмма. После того как самолет приземлился, мать и дочь доставила в больницу бригада скорой помощи, ожидавшая их в аэропорту.

Дети
Уральские авиалинии