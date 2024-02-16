Школьникам дали совет, когда лучше поступить в колледж вместо вуза

При желании быстрее освоить профессию лучше выбирать для поступления колледж вместо вуза, посоветовала методист Елена Провозен.

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В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что школьники, окончившие девять классов, уже через четыре года обучения в техникуме получают профессию и могут устроиться на работу по специальности.

«Зачастую школьники выбирают колледжи, чтобы быстро получить профессию, обходя стандартный путь студента вуза — четыре года в бакалавриате, а затем два года в магистратуре. Выходит, что девятиклассники, выбравшие СПО, получают профессию гораздо быстрее — спустя три-четыре года обучения в колледже», — пояснила методист.

Среди плюсов среднего профессионального образования — практическая ориентированность. Из-за этого для тех школьников, которые хотят связать свою жизнь с научной деятельностью, колледжи не подойдут.

При этом методист подчеркнула, что после получения среднего профессионального образования можно поступить в вуз без ЕГЭ благодаря внутренним вступительным испытаниям.

«Для некоторых <...> неожиданным может оказаться широкий выбор профессий, к которым готовят в заведениях СПО. Так, заблуждением является то, что в колледже невозможно получить профессию маркетолога. На самом же деле в СПО есть направление «Реклама»», — уточнила Провозен.