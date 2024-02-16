Гастроэнтеролог перечислила продукты, опасные для ЖКТ детей

В последнее время патологии органов пищеварения у детей стали довольно частым явлением. О том, как уберечь ребенка от риска возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала завотделением гастроэнтерологии НИКИ детства Мария Ерохина, передает пресс-служба Минздрава Московской области.

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По мнению специалиста, к нарушениям пищеварения детей чаще всего приводят неправильный режим питания, употребление сладкой газировки, фастфуда, а также жареной и острой пищи. На появление проблем с ЖКТ влияет и малоподвижный образ жизни, нервные стрессы и переживания.

Все эти факторы способствуют возникновению раннего хронического гастрита, панкреатита, холецистита, энтероколита, гепатита и дисбактериоза кишечника. Заболевшие дети становятся вялыми, слабыми, часто испытывают боли в животе, расстройства стула, анализы их крови начинают ухудшаться.

Для того, чтобы уберечь ребенка от патологий ЖКТ, взрослым необходимо всегда обращать внимание на аппетит ребенка, температуру его тела и регулярность физиологических отправлений.