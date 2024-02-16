Родителям дали советы, как уберечь ребенка от опасных ситуаций

Чтобы сформировать у ребенка навыки безопасного поведения, родителям следует прибегнуть к социальному моделированию, посоветовала психолог Ольга Бочкова.

© News.ru

В беседе с KP.RU специалист уточнила, что для этого нужно «проигрывать» с ребенком разные роли, чтобы он понимал, как поступить в той или иной опасной ситуации. Кроме того, детей нужно научить видеть манипуляции.

«Социальное моделирование — [это] когда мы проигрываем с ребенком разные роли и учимся в моменте выбирать верные слова или действия. Как далеко убежать, насколько громко сказать или закричать, к кому обратиться за помощью, как привлечь к себе внимание», — пояснила психолог.

В основе безопасности ребенка лежат его доверительные отношения с родителями. Дети должны быть уверены, что получат дома поддержку, что бы ни случилось. Тогда, столкнувшись с опасностью, ребенок придет за помощью именно к родителям.

Чтобы сформировать доверительные отношения, психолог советует всегда откликаться на просьбы, выслушивать детей и контролировать собственные эмоции. Бочкова добавила, что детей следует научить отличать близких взрослых от малознакомых, говорить «нет» и видеть манипуляции.