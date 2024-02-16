Врач назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка

«Оптимальный возраст рождения первого ребенка - от 20 до 27 лет. Начиная с 27 лет, женщины называются медицинским термином «возрастная первородящая». Это термин, на него не надо обижаться. Женщины в 35 лет, которые решают впервые родить ребенка, сталкиваются с рядом довольно серьезных вещей. Например, к 35 годам очень уменьшается овариальный резерв, то есть, резерв хороших, крепких яйцеклеток. Женщина может столкнуться с тем, что у нее не так много осталось репродуктивных клеток, их нужно беречь. Если женщина знает, что раньше 35 лет не захочет рожать, нужно заморозить яйцеклетки на всякий случай. Пусть они сохранятся, чтобы женщина не оказалась у разбитого корыта», - рассказала Ерофеева.